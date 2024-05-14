Полярное сияние над Брумой на свежих скриншотах фанатского ремейка TES 4: Oblivion

Команда энтузиастов уже долгое время работает над обновлением культовой ролевой игры The Elder Scrolls 4: Oblivion. Фактически, они разрабатывают полноценный ремейк игры, используя для этого улучшенный движок Skyrim, поэтому его создание тянется уже больше десяти лет. Дата релиза Skyblivion по-прежнему остается неизвестной, однако авторы поделились новой порцией скриншотов.
Новые иллюстрации разработчики посвятили ночному пейзажу вокруг знаменитого города Брумы. В темное время суток игроки смогут увидеть красивое полярное сияние, которое исходит из земель Скайрима и дотягивается до окраин центральной провинции Тамриэля.
В добавок к этой публикации авторы фанатского ремейка подтвердили свое намерение выпустить его в следующем году. Skyblivion должен выйти в 2025 году и стать полностью бесплатной игрой.
Надо было отдельно новость делать про полярное сияние на скриншоте к моду (замазать город), отдельно про город без полярного сияния и уже отдельно про полерное сияние с городом. Скриншот один, а новостей аж 3 получилось бы. В прок...