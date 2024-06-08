Morrowind Rebirth обновилась до версии 6.7

Моддер trancemaster_1988 выпустил версию 6.7 для проекта The Elder Scrolls 3: Morrowind Rebirth. Для тех, кто не знает, Morrowind Rebirth — это полная переработка классической RPG от Bethesda. Этот мод добавляет бесчисленное множество новых деталей, оружия, доспехов и многого другого.
Morrowind Rebirth 6.7 включает в себя множество изменений, включая новые предметы, изменения баланса и многое другое. Например, он исправляет проблему, из-за которой многие внешние двери в различные интерьеры Waistwork в Вивеке не были правильно прикреплены к своим рамам. Он также решает проблему, из-за которой Куда, владелец юрты Куда, лагеря Зайнаб, отсутствовал в игре.
Также стоит отметить, что эта новая версия содержит сотни исправлений UV и других графических улучшений. Она также добавляет новые модели и новые значки. Кроме того, она заменяет модель Cutter (корабля) на новую более подробную модель.
Как всегда, вы можете скачать Morrowind Rebirth Version 6.7 по этой ссылке. Полные примечания доступны по ссылке.
А нормальную боевую систему мод добавляет?
Качаешь мечи. Мечи чаще попадают по врагу.
И так со всем оружием. ))