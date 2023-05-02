Художница нарисовала потрясающую картину Ветреного пика из Skyrim ©

Одни из самых первых нордских руин, которые посетит игрок во время приключений в мире The Elder Scrolls 5: Skyrim, получили восхитительную интерпретацию в виде полноценной картины. Талантливая художница под ником Aftern поделилась своей работой, которую она посвятила той самой знаменитой локации из игры — Ветреному пику.

Картина по мотивам The Elder Scrolls 5: Skyrim получилась действительно выдающейся. Художница применила довольно стандартный стиль для написания своей работы, однако очарование масляных красок и авторское восприятие внешнего вида локации делают картину по-настоящему уникальной. Вместе с Ветреным пиком она также создала картину, посвященную Камня судьбы. С избранными работами Aftern можно ознакомиться ниже.

Пост с фотографиями картины на Reddit собрал десятки тысяч положительных оценок и тысячи комментариев от пользователей, где каждый описывает свое восхищение от картины. Это доказывает, что Aftern удалось в полной мере отразить на свой работе неповторимую атмосферу оригинальной игры.