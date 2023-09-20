По данным исследования, The Elder Scrolls - самая популярная серия видеоигр в 2023 году

Компания Fandom опубликовала результаты опроса о самых популярных сериях в мире развлечений в 2023 году. Среди видеоигр на 4-м месте по популярности оказалась линейка The Elder Scrolls, уступив лишь One Piece, Marvel и Star Wars. Кроме того, в секторе видеоигр оказались The Last of Us (восьмая позиция в мире), Fallout (девятая позиция в мире) и Elden Ring (одиннадцатая позиция в мире).
Исследование основано на рейтинге Fandom's Franchise Factor Score, который использует данные сети компании, насчитывающей более 350 млн. уникальных ежемесячных пользователей.
Итак, рассмотрим рейтинг 25 самых популярных игровых серий или брендов в индустрии видеоигр в 2023 году:
- Star Wars
- Marvel
- One Piece
- Elder Scrolls
- Harry Potter
- Barbie
- Yellowstone
- The Last of Us
- Fallout
- Disney
- Elden Ring
- John Wick
- Grand Theft Auto
- Final Fantasy
- Naruto
- Zelda
- DC
- League of Legends
- Star Trek
- Shadow & Bone
- Pokémon
- Spongebob
- Resident Evil
- Witcher
- The Walking Dead
Одновременно с опросом было опубликовано исследование, согласно которому 64% геймеров и 69% обывателей предпочитают играть или смотреть контент, связанный с уже существующими игровыми сериями, а не пробовать что-то новое. В общем, как те пенсионеры, которые каждый вечер смотрят свой любимый сериал. В то же время 57% опрошенных любят приквелы и сиквелы, а 53% - спин-оффы. При этом 36% опрошенных заинтересованы в ремейках или ремастерах видеоигр.
Наконец, 72% респондентов заявили, что их больше интересуют не новые интеллектуальные проекты, а кросс-медийные адаптации, такие как фильм Super Mario Bros. и телесериал The Last of Us. Одним словом, современная аудитория в целом консервативна в вопросах потребления развлечений, о чем свидетельствуют и 40% респондентов, желающих тесной связи адаптаций с оригинальными произведениями, и 34%, предпочитающих видеть в них оригинальных авторов.
Ну по количеству модов и загрузок этих модов, игра точно в ТОПЕ. Как же Bethesda ошиблась со STARFIELD, хотя как они игру сделали, жалко было бы если они так же Skyrim испортили бы, ну все еще впереди, надуюсь хоть процентов 10% исправят и прислушаются к игрокам, и не сделают такое же что в STARFIELD.(Ну уверен испортят)
Очень смешно : GTA есть а серии Call of Duty нет. А между тем это самые продаваемые игры в мире.
А так же нет Марио, каждая часть которого расходится бешенным тиражом на зависть Тодду, а Покемоны аж на 21 месте.
Новостник ухи поел, на первом месте ЗВ, но он продолжается долбиться в глаза и ставить ТЕС на первое место... все издания купил надеюсь ? Ты поиграй лучше, а за новости не берись.
Опрос такой же нелепый как и данные росстата, читаешь данные опроса, а в голове " ну что за бред они несут "