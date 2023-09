По данным исследования, The Elder Scrolls - самая популярная серия видеоигр в 2023 году ©

Компания Fandom опубликовала результаты опроса о самых популярных сериях в мире развлечений в 2023 году. Среди видеоигр на 4-м месте по популярности оказалась линейка The Elder Scrolls, уступив лишь One Piece, Marvel и Star Wars. Кроме того, в секторе видеоигр оказались The Last of Us (восьмая позиция в мире), Fallout (девятая позиция в мире) и Elden Ring (одиннадцатая позиция в мире).

Исследование основано на рейтинге Fandom's Franchise Factor Score, который использует данные сети компании, насчитывающей более 350 млн. уникальных ежемесячных пользователей.

Итак, рассмотрим рейтинг 25 самых популярных игровых серий или брендов в индустрии видеоигр в 2023 году:

Star Wars Marvel One Piece Elder Scrolls Harry Potter Barbie Yellowstone The Last of Us Fallout Disney Elden Ring John Wick Grand Theft Auto Final Fantasy Naruto Zelda DC League of Legends Star Trek Shadow & Bone Pokémon Spongebob Resident Evil Witcher The Walking Dead

Одновременно с опросом было опубликовано исследование, согласно которому 64% геймеров и 69% обывателей предпочитают играть или смотреть контент, связанный с уже существующими игровыми сериями, а не пробовать что-то новое. В общем, как те пенсионеры, которые каждый вечер смотрят свой любимый сериал. В то же время 57% опрошенных любят приквелы и сиквелы, а 53% - спин-оффы. При этом 36% опрошенных заинтересованы в ремейках или ремастерах видеоигр.

Наконец, 72% респондентов заявили, что их больше интересуют не новые интеллектуальные проекты, а кросс-медийные адаптации, такие как фильм Super Mario Bros. и телесериал The Last of Us. Одним словом, современная аудитория в целом консервативна в вопросах потребления развлечений, о чем свидетельствуют и 40% респондентов, желающих тесной связи адаптаций с оригинальными произведениями, и 34%, предпочитающих видеть в них оригинальных авторов.