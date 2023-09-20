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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
9.4 26 253 оценки

По данным исследования, The Elder Scrolls - самая популярная серия видеоигр в 2023 году

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Gruz_
Новости

Компания Fandom опубликовала результаты опроса о самых популярных сериях в мире развлечений в 2023 году. Среди видеоигр на 4-м месте по популярности оказалась линейка The Elder Scrolls, уступив лишь One Piece, Marvel и Star Wars. Кроме того, в секторе видеоигр оказались The Last of Us (восьмая позиция в мире), Fallout (девятая позиция в мире) и Elden Ring (одиннадцатая позиция в мире).

Исследование основано на рейтинге Fandom's Franchise Factor Score, который использует данные сети компании, насчитывающей более 350 млн. уникальных ежемесячных пользователей.

Итак, рассмотрим рейтинг 25 самых популярных игровых серий или брендов в индустрии видеоигр в 2023 году:

Спойлер
  1. Star Wars
  2. Marvel
  3. One Piece
  4. Elder Scrolls
  5. Harry Potter
  6. Barbie
  7. Yellowstone
  8. The Last of Us
  9. Fallout
  10. Disney
  11. Elden Ring
  12. John Wick
  13. Grand Theft Auto
  14. Final Fantasy
  15. Naruto
  16. Zelda
  17. DC
  18. League of Legends
  19. Star Trek
  20. Shadow & Bone
  21. Pokémon
  22. Spongebob
  23. Resident Evil
  24. Witcher
  25. The Walking Dead

Одновременно с опросом было опубликовано исследование, согласно которому 64% геймеров и 69% обывателей предпочитают играть или смотреть контент, связанный с уже существующими игровыми сериями, а не пробовать что-то новое. В общем, как те пенсионеры, которые каждый вечер смотрят свой любимый сериал. В то же время 57% опрошенных любят приквелы и сиквелы, а 53% - спин-оффы. При этом 36% опрошенных заинтересованы в ремейках или ремастерах видеоигр.

Наконец, 72% респондентов заявили, что их больше интересуют не новые интеллектуальные проекты, а кросс-медийные адаптации, такие как фильм Super Mario Bros. и телесериал The Last of Us. Одним словом, современная аудитория в целом консервативна в вопросах потребления развлечений, о чем свидетельствуют и 40% респондентов, желающих тесной связи адаптаций с оригинальными произведениями, и 34%, предпочитающих видеть в них оригинальных авторов.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Юрец Одесса

Ну по количеству модов и загрузок этих модов, игра точно в ТОПЕ. Как же Bethesda ошиблась со STARFIELD, хотя как они игру сделали, жалко было бы если они так же Skyrim испортили бы, ну все еще впереди, надуюсь хоть процентов 10% исправят и прислушаются к игрокам, и не сделают такое же что в STARFIELD.(Ну уверен испортят)

2
1barac9U7ada7

Очень смешно : GTA есть а серии Call of Duty нет. А между тем это самые продаваемые игры в мире.

1
Кроллег

А так же нет Марио, каждая часть которого расходится бешенным тиражом на зависть Тодду, а Покемоны аж на 21 месте.

0
tenqlnk

Новостник ухи поел, на первом месте ЗВ, но он продолжается долбиться в глаза и ставить ТЕС на первое место... все издания купил надеюсь ? Ты поиграй лучше, а за новости не берись.

0
Cufnak

Опрос такой же нелепый как и данные росстата, читаешь данные опроса, а в голове " ну что за бред они несут "

0