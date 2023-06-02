Финальный геймплейный трейлер следующего дополнения для The Elder Scrolls Online ©

Авторы The Elder Scrolls Online опубликовали финальный геймплейный трейлер дополнения Necrom.

Дополнение является частью сюжетной арки "Тени над Морровиндом". Седьмая глава предложит игрокам отправиться исследовать несколько локаций, таких как полуостров Телванни в Морровинде и Апокриф. Игроки смогут посетить священный город данмеров Некром, а сюжет дополнения расскажет о борьбе с таинственным врагом, в которой нам поможет новый класс Мастера Рун и сам даэдрический принц Хермеус Мора

Релиз дополнения Necrom состоится 5 июня на ПК/Mac и 20 июня на консолях PlayStation и Xbox