Физическая строительная песочница The Enjenir получит демоверсию во время Steam Next Fest ©

После более чем трех лет разработки первая играбельная демо-версия The Enjenir будет представлена на фестивале Steam Next Fest, который начнется 9 октября. В ближайшее время игра готовится к запуску в раннем доступе. Испытайте свои инженерные навыки и навыки решения проблем в этой физической песочнице.

В этой игре-песочнице, основанной на физике, вы играете неуклюжим средневековым инженером, пробирающимся от одного строительного проекта к другому. Разработанная парой настоящих инженеров-строителей, The Enjenir воплощает в жизнь уникальный игровой опыт — с упором на инженерию, физику и веселье.

Игрокам предлагается решить инженерные задачи и продемонстрировать свои способности к решению проблем. В этой полной физике и бессеточной строительной среде игроки могут дать волю своему воображению, решая каждую задачу бесконечным количеством способов.

Имея под рукой множество строительных материалов, игрокам будет поручено спроектировать различные конструкции и типы транспортных средств, которые будут не только использоваться для выполнения задач и решения головоломок, но и принесут им серьезные деньги. Помните, однако, чем более «эффективный» дизайн — тем больше зарплата.