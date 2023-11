Физическая строительная песочница The Enjenir станет доступна 18 декабря

18 декабря физическая строительная песочница The Enjenir готовится к запуску в раннем доступе. Строители любого уровня подготовки приглашаются в эту игру-песочницу без сетки, которая позволит вам создавать конструкции своей мечты. После дебюта демо-версии игры на Steam Next Fest, The Enjenir выйдет в раннем доступе с такими функциями, как неограниченный творческий режим «песочницы», еще больше уровней и миссий, а также целый ряд обновлений, улучшающих игровой процесс.

Созданная двумя коллегами инженерами-строителями, игра The Enjenir проверит ваши творческие способности и умение решать проблемы, помогая неуклюжему средневековому инженеру выполнить серию миссий, основанных на физике.

Точная физика играет огромную роль в The Enjenir, поскольку игра на 100% основана на физике. Не только каждый конструкционный строительный материал точно имитирует физику, но и персонаж, используемый для элементов 3D-платформера, также контролируется с помощью физики! Благодаря системе строительства без сетки в сочетании с персонажем, управляемым физикой, игроки могут дать волю своему воображению, решая каждую задачу бесконечным количеством способов.