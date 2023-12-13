Авторы Enshrouded показали закулисный взгляд на создание мира амбициозной выживалки

Студия Keen Games выпустила видеоролик, демонстрирующий закулисный взгляд на создание мира в Enshrouded, грядущей экшен-РПГ, которая дебютирует в раннем доступе в Steam 24 января 2024 года.

В ролике мы видим, как разработчики сочетают процедурный метод создания мира с ручной детализацией. Это не только придает игре "человеческий оттенок", но и экономит время за счет использования готовых воксельных моделей.

На примере стены, окружающей скалу, разработчики показали, как геометрия адаптируется к перекрывающимся элементам. Интересно отметить, что при дублировании одного элемента, например, дома, копии будут отличаться друг от друга, так что разработчики избегают повторяющихся объектов.

Создавать дороги также очень просто. Достаточно наметить путь из так называемых сплайнов на уже подготовленном рельефе, и программа сама сгенерирует дорогу, адаптированную к местности и окружению.

Теперь, когда мы получили немного информации о закулисной разработке Enshrouded, давайте вспомним о самой игре. Экшен-РПГ от Keen Games сочетает в себе элементы выживания, крафтинга и динамичной боевой системы (у вас тоже возникают ассоциации с Valheim?).

Благодаря использованию вокселей и механизма тераморфинга игра предложит большую свободу строительства, позволяя нам возводить любые сооружения на поверхности и под землей.

Во время путешествия по фантастической стране под названием Эмбервейл мы встретим множество персонажей, которые помогут нам создать различные предметы. Механика земледелия также не даст нам заскучать.