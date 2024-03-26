Первое крупное контентное обновление Enshrouded призвано проверить ваши силы в новом подземелье

Компания Keen Games выпустила первое крупное обновление Enshrouded, которое принесло в игру "пугающие" новые подземелья, предлагающие новые испытания и награды, а также многое другое.
С момента выхода Enshrouded получила несколько крупных патчей, но это обновление представляет собой первым крупным контентным патчем для игры, и поэтому в нем дебютирует ряд функций, включенных в дорожную карту игры.
Первая крупная новинка - Hollow Halls, новая область, которая появляется в каждом биоме и предлагает игрокам погрузиться в подземелье с "врагами и испытаниями, соответствующими уровню биома".
Для акклиматизации в новом контенте доступен ряд новых квестов, а в Hollow Halls вы найдете нового выжившего, а также новых врагов и многое другое.
Keen Games рекомендует как можно лучше подготовиться к прохождению Hollow Halls: эти подземелья - не прогулка по парку, поэтому вам понадобятся лучшие продукты питания и достаточный запас костров.
Технически вы можете пройти Hollow Halls в одиночку, но Keen Games говорит, что лучше взять с собой друзей или незнакомцев, так что, похоже, контент больше рассчитан на мультиплеер, чем на одиночную игру.
Разумеется, речь идет не только о Hollow Halls. В новом обновлении в Enshrouded появилось множество других возможностей.
Растения в горшках теперь доступны для дополнительного украшения базы, и, о чудо, вы теперь можете сидеть на мебели, так что вашему персонажу больше не придется выглядеть так, будто ему всегда есть куда пойти.
Среди других мелких улучшений — ремаппинг клавиш прыжков и скольжения, исправление для тех, кто играет на мониторах с частотой обновления выше 60 Гц, и переработка города Уиллоу Краш.
Полную информацию о патче Enshrouded для этого крупного обновления вы можете прочитать здесь. Сама игра уже доступна на ПК.
Хорошая обнова
Шикарно