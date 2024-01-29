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Enshrouded 24.01.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Выживание, От третьего лица, Фэнтези
7.8 135 оценок

Ролевой выживач Enshrouded привлек более миллиона игроков за четыре дня после релиза

butcher69
Новости

Создатели Enshrouded из немецкой студии Keen Games объявили, что более миллиона человек уже погрузились в игровой мир их ролевого выживача, и для этого внушительного достижения игре понадобилось всего лишь через четыре дня после релиза.

Всего за четыре дня Enshrouded привлек более миллиона игроков! Мы полностью поражены успехом и бурным положительным откликом. От всего сердца хотим поблагодарить всех наших игроков. Мы рады сообщить вам, что это только начало для Enshrouded. Мы с нетерпением ждем продолжения разработки игры при вашей поддержке, стремясь сделать Enshrouded наилучшей игрой, какой она может быть. Еще раз искреннее спасибо всем!

Enshrouded вышла в ранний доступ на платформе Steam 24 января. У игры "очень положительные" отзывы и приобрести её можно со скидкой 10%

13
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Astah83

Оптимизона вообще нет у игрули,с такой-то графикой,разрабы в оптимизацию вообще не хотят,ленивые жепы.

8
luess

Нах теперь оптимизация, если такой "успешный "релиз.

1
ArtemOZR

4 дня назад в ранний доступ вышла, какая еще оптимизация?

1
Siroy luess
если такой "успешный "релиз.

Где ты релиз увидел? РД (ЕА) — ранний доступ — также известный как альфа-доступ или платная альфа — модель финансирования в игровой индустрии, с помощью которой пользователи платят за игру на ранних стадиях создания (пре-альфа, альфа, бета) и получают доступ к предварительной полной версии, а разработчики могут использовать полученные средства для доведения игры до полноценного выпуска (релиза).

2
GuyverDark Siroy

Вот совершенно верно. Поддерживаю и плюсую. И сам факт, для раннего доступа достаточно бодро.

0
Master_Hendo

i5 11400, rtx 3070, 32gb, 2k, все настройки ультра и никаких проблем нет, стабильные 60
Я вообще не пойму на какую оптимизацию люди жалуются в стиме
Можете минусить

3
pudovik1704

Такой же пк,только 3060ti.Признавайся,пять минут поиграл?В игре часто просадки фпс на любых настройках,причем в тех местах,где минуту зазад их не было..

-1
mongol312
- Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i5-6400 (2.7 GHz 4 Core) / AMD Ryzen 5 1500X (3.5 GHz 4 Core)
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (req. 6GB VRAM) / AMD Radeon RX 580 (req. 6GB VRAM)
- Место на диске: 31 GB

тебе медаль дать, что твой ПК тянет такие системные требования в 60 фпс или что ты хотел?

0
Zlobin_Evgeny

хороший результат

1
Niphestotel

https://steamdb.info/app/1203620/charts/ это точно?

0
Siroy

И? Вы точно смотрели? Или вы долбились только в график "играющих онлайн сейчас", а до "расчетного кол-ва владельцев" не добрались?

1
Phoentice

Откуда столько хайпа вокруг нее не пойму.

Выживания там нету , тебе не приходится выживать, защищаться , просто хаб строишь в котором и делать то особо нечего.(сравнить с вальхеймом там интереснее хаб/стройка / суета в хабе.)

Строительство переусложненное и содрано с вальхейма (кирка/топор/грабли-ровнять грунт)

Провел в игре часов 15-20 , все пытаюсь найти за что я отдал хоть и со скидкой 1200р. , А это 3-4 пиццы !

И по поводу оптимизации да она ужасная на 4070 гоняю.

0