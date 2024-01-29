Ролевой выживач Enshrouded привлек более миллиона игроков за четыре дня после релиза

Эта фэнтезийная ролевая игра погружает вас в огромный открытый мир под названием Эмбервэйл, который когда-то был процветающим королевством, но теперь пришёл в упадок и находится на грани полного уничтожения.
Некогда здесь царили магия и гармония, однако нечто ужасное произошло в прошлом. Таинственный мрачный туман окутал земли Эмбервэйла, превращая всех, кто оказывается в его плену, в чудовищных мутантов и падших тварей. Вы оказываетесь в роли одного из древних воинов под названием Огнерождённые, которые пробудились ото сна для того, чтобы спасти свой народ и весь этот мир от надвигающейся гибели.
И вот вы отправляетесь в опаснейшее приключение по просторам Эмбервэйла. Вас ждут самые разнообразные локации — от мрачных подземелий и древних руин до волшебных лесов и потаённых пещер. Вы будете сражаться с ордами чудовищ, исследовать загадочные места, знакомиться с уникальными персонажами, которые населяют этот мир, а также развивать своего героя, открывая для него новые способности и умения.
В начале игры ваш персонаж оказывается совсем один посреди дикой местности, не имея ничего, кроме своего оружия и непоколебимого желания выжить. Предстоит пройти через множество испытаний — скитаться среди руин заброшенных городов, сражаться с чудовищами и нежитью, выискивать ценные артефакты и развивать свои навыки, чтобы в конечном итоге набраться сил и бросить вызов главному злу этого мира.
Путешествуя по Эмбервэйлу, вы побываете в самых разнообразных локациях — от загадочной пустыни Хворостовых пустошей до мрачного Разгульного леса. Также вы познакомитесь с уникальными культурами и древними мифами народов, которые когда-то населяли эти земли до нашествия Тумана.
Одной из ключевых особенностей игры является воксельная система строительства, которая даёт вам колоссальные возможности по возведению различных построек — от небольших укрытий до целых крепостей и городов. В вашем распоряжении будет огромное количество строительных материалов, предметов мебели и декора. К тому же на территории ваших владений со временем могут поселиться неигровые персонажи, благодаря чему для вас откроется доступ к новым мастерским, позволяющим ковать эпическое оружие и доспехи.
В игре присутствует огромное разнообразие видов оружия и брони, которые вы можете не только находить в мире или покупать у торговцев, но и создавать самостоятельно при помощи кузнечного и портновского дела. Отточив свои навыки владения мечом и щитом или же изучив искусство стрельбы из лука и магии, вы сможете уверенно противостоять полчищам врагов.
Другой важной особенностью проекта является поддержка кооперативного режима. Вы можете объединить усилия с друзьями, собрав отряд до 16 человек, чтобы вместе лутать подземелья, совершать налёты на вражеские базы, делить награбленные трофеи и комбинировать свои умения ради достижения общей цели по спасению мира.
Оптимизона вообще нет у игрули,с такой-то графикой,разрабы в оптимизацию вообще не хотят,ленивые жепы.
Нах теперь оптимизация, если такой "успешный "релиз.
4 дня назад в ранний доступ вышла, какая еще оптимизация?
Где ты релиз увидел? РД (ЕА) — ранний доступ — также известный как альфа-доступ или платная альфа — модель финансирования в игровой индустрии, с помощью которой пользователи платят за игру на ранних стадиях создания (пре-альфа, альфа, бета) и получают доступ к предварительной полной версии, а разработчики могут использовать полученные средства для доведения игры до полноценного выпуска (релиза).
Вот совершенно верно. Поддерживаю и плюсую. И сам факт, для раннего доступа достаточно бодро.
i5 11400, rtx 3070, 32gb, 2k, все настройки ультра и никаких проблем нет, стабильные 60
Я вообще не пойму на какую оптимизацию люди жалуются в стиме
Можете минусить
Такой же пк,только 3060ti.Признавайся,пять минут поиграл?В игре часто просадки фпс на любых настройках,причем в тех местах,где минуту зазад их не было..
тебе медаль дать, что твой ПК тянет такие системные требования в 60 фпс или что ты хотел?
хороший результат
https://steamdb.info/app/1203620/charts/ это точно?
И? Вы точно смотрели? Или вы долбились только в график "играющих онлайн сейчас", а до "расчетного кол-ва владельцев" не добрались?
Откуда столько хайпа вокруг нее не пойму.
Выживания там нету , тебе не приходится выживать, защищаться , просто хаб строишь в котором и делать то особо нечего.(сравнить с вальхеймом там интереснее хаб/стройка / суета в хабе.)
Строительство переусложненное и содрано с вальхейма (кирка/топор/грабли-ровнять грунт)
Провел в игре часов 15-20 , все пытаюсь найти за что я отдал хоть и со скидкой 1200р. , А это 3-4 пиццы !
И по поводу оптимизации да она ужасная на 4070 гоняю.