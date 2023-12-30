Глава студии Battlestate Games рассказал о том, что ждет Escape from Tarkov и Tarkov Arena в 2024 году

В недавнем стриме Tarkov TV Никита Буянов, глава студии Battlestate Games, подробно рассказал о том, что ждет Escape from Tarkov и Tarkov Arena. К нему присоединился ряд разработчиков, которые рассказали о своих направлениях, подробно описав обновления и изменения, которые планируются как для шутера с добычей, так и для сессионной многопользовательской игры в экосистеме "Тарков".

В ходе дискуссии, длившейся несколько часов, разработчики Battlestate Games рассказали о будущем Escape from Tarkov, раскрыв планы по развитию обеих игр в ближайшие несколько месяцев.

Вот краткий обзор того, что было рассказано.

Tarkov Arena

Полностью переработанная система подбора игроков

Переработанная система рейтинговой игры

Четыре новые карты

Три новых режима

Улучшенная балансировка

Также было подчеркнуто, что все, кто войдет в игру до 5 января, получат бонус в размере 1,5 миллиона рублей в игре, а в первом квартале 2024 года пользователи смогут связать свои профили в Tarkov Arena с профилями в Escape from Tarkov. Пока неизвестно, какие преимущества даст этот кроссовер.

Команда Никиты также подчеркнула, что Tarkov Arena будет "стираться", как и основная игра.

Escape from Tarkov

Шутер с добычей от Battlestate Games также получит несколько ключевых изменений и обновлений в ближайшие несколько месяцев. Среди них - введение времен года (на основе погоды) после недавнего включения снега в окружении Таркова. Также изменится Ground Zero, новая карта, которая была разработана как стартовая с ограничением по уровню. Теперь на ней будет открыто две очереди - одна для игроков ниже 15-го лвл, другая - для игроков выше 15-го лвл.

Также есть желание переработать визуальную составляющую всей игры и воссоздать большую часть растительности, которая встречается на широких, открытых картах Таркова.

Наконец, Никита объяснил, что в конечном итоге Battlestate "закроет игровой цикл", представив правильный сценарий эндшпиля и позволив пользователям - наконец-то - сбежать из Таркова. Пока не совсем понятно, как это будет происходить.