Глава студии Battlestate Games рассказал о том, что ждет Escape from Tarkov и Tarkov Arena в 2024 году

В недавнем стриме Tarkov TV Никита Буянов, глава студии Battlestate Games, подробно рассказал о том, что ждет Escape from Tarkov и Tarkov Arena. К нему присоединился ряд разработчиков, которые рассказали о своих направлениях, подробно описав обновления и изменения, которые планируются как для шутера с добычей, так и для сессионной многопользовательской игры в экосистеме "Тарков".
В ходе дискуссии, длившейся несколько часов, разработчики Battlestate Games рассказали о будущем Escape from Tarkov, раскрыв планы по развитию обеих игр в ближайшие несколько месяцев.
Вот краткий обзор того, что было рассказано.
- Полностью переработанная система подбора игроков
- Переработанная система рейтинговой игры
- Четыре новые карты
- Три новых режима
- Улучшенная балансировка
Также было подчеркнуто, что все, кто войдет в игру до 5 января, получат бонус в размере 1,5 миллиона рублей в игре, а в первом квартале 2024 года пользователи смогут связать свои профили в Tarkov Arena с профилями в Escape from Tarkov. Пока неизвестно, какие преимущества даст этот кроссовер.
Команда Никиты также подчеркнула, что Tarkov Arena будет "стираться", как и основная игра.
Шутер с добычей от Battlestate Games также получит несколько ключевых изменений и обновлений в ближайшие несколько месяцев. Среди них - введение времен года (на основе погоды) после недавнего включения снега в окружении Таркова. Также изменится Ground Zero, новая карта, которая была разработана как стартовая с ограничением по уровню. Теперь на ней будет открыто две очереди - одна для игроков ниже 15-го лвл, другая - для игроков выше 15-го лвл.
Также есть желание переработать визуальную составляющую всей игры и воссоздать большую часть растительности, которая встречается на широких, открытых картах Таркова.
Наконец, Никита объяснил, что в конечном итоге Battlestate "закроет игровой цикл", представив правильный сценарий эндшпиля и позволив пользователям - наконец-то - сбежать из Таркова. Пока не совсем понятно, как это будет происходить.
Да норм цена. Я еще в Альфе правда покупал.
Я тебя расстрою, ,,оно,, до сих пор из альфы не выползло не смотря на потуги бУбУяна и его карманной мартышки ,,кЫбЫ,, ха ха ха !!!
Что может ждать тарков ? Правильно ,еще лет 10 бета теста хахах
Старт ситизен продолжается, а потом как чукотский высер, закроется.
Якутский)
В 22 году пиковый онлайн был 350 тысяч игроков. С какого хрена ему закрываться?
Позор бУбУяну и Ко!!! За что дерут ЛИШНИЕ деньги??? Выше чем сами указывают на своем сайте!!! ПОЗОР!!! Это изделие бУбУянистых граждан если и стоит, то 1500 - 1600 рублей скопом за всё! А дерут выше чем макс версия указанная на из же сайте. Это как??? Позор!!!
Да игра помойная. Че ловить в ней? Читеры, да другие мыши...
Какие там у него рейтинговые таблицы)
Как новость о Таркове,так традиционно всплывают нытики в комментариях - о высокой цене,вечной бетке и читерах.Малыши-кибальчиши,лучше идите играйте в кривое и бесплатное типа ПАГБа, однокнопочную Доту и в прочие слюни.
А из вечной беты игра выйдет когда нибудь?)😁 наверно закроется в один день и тю тю)
Жаль, что не релиз в Steam.
о кросссейв это хороший тон, логично.
Космические цены на не релизную игру снизьте будет легче игры балансировать
это не димбло 4 за 10к