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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 1 842 оценки

Глава студии Battlestate Games рассказал о том, что ждет Escape from Tarkov и Tarkov Arena в 2024 году

butcher69
Новости

В недавнем стриме Tarkov TV Никита Буянов, глава студии Battlestate Games, подробно рассказал о том, что ждет Escape from Tarkov и Tarkov Arena. К нему присоединился ряд разработчиков, которые рассказали о своих направлениях, подробно описав обновления и изменения, которые планируются как для шутера с добычей, так и для сессионной многопользовательской игры в экосистеме "Тарков".

В ходе дискуссии, длившейся несколько часов, разработчики Battlestate Games рассказали о будущем Escape from Tarkov, раскрыв планы по развитию обеих игр в ближайшие несколько месяцев.

Вот краткий обзор того, что было рассказано.

Tarkov Arena

  • Полностью переработанная система подбора игроков
  • Переработанная система рейтинговой игры
  • Четыре новые карты
  • Три новых режима
  • Улучшенная балансировка

Также было подчеркнуто, что все, кто войдет в игру до 5 января, получат бонус в размере 1,5 миллиона рублей в игре, а в первом квартале 2024 года пользователи смогут связать свои профили в Tarkov Arena с профилями в Escape from Tarkov. Пока неизвестно, какие преимущества даст этот кроссовер.

Команда Никиты также подчеркнула, что Tarkov Arena будет "стираться", как и основная игра.

Escape from Tarkov

Шутер с добычей от Battlestate Games также получит несколько ключевых изменений и обновлений в ближайшие несколько месяцев. Среди них - введение времен года (на основе погоды) после недавнего включения снега в окружении Таркова. Также изменится Ground Zero, новая карта, которая была разработана как стартовая с ограничением по уровню. Теперь на ней будет открыто две очереди - одна для игроков ниже 15-го лвл, другая - для игроков выше 15-го лвл.

Также есть желание переработать визуальную составляющую всей игры и воссоздать большую часть растительности, которая встречается на широких, открытых картах Таркова.

Наконец, Никита объяснил, что в конечном итоге Battlestate "закроет игровой цикл", представив правильный сценарий эндшпиля и позволив пользователям - наконец-то - сбежать из Таркова. Пока не совсем понятно, как это будет происходить.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
ZimmaZerg

Да норм цена. Я еще в Альфе правда покупал.

3
Zero Niks

Я тебя расстрою, ,,оно,, до сих пор из альфы не выползло не смотря на потуги бУбУяна и его карманной мартышки ,,кЫбЫ,, ха ха ха !!!

-3
flaur74

Что может ждать тарков ? Правильно ,еще лет 10 бета теста хахах

2
ka4o4ek

Старт ситизен продолжается, а потом как чукотский высер, закроется.

1
vadimsalomatin

Якутский)

0
0ncnjqybr

В 22 году пиковый онлайн был 350 тысяч игроков. С какого хрена ему закрываться?

1
Zero Niks

Позор бУбУяну и Ко!!! За что дерут ЛИШНИЕ деньги??? Выше чем сами указывают на своем сайте!!! ПОЗОР!!! Это изделие бУбУянистых граждан если и стоит, то 1500 - 1600 рублей скопом за всё! А дерут выше чем макс версия указанная на из же сайте. Это как??? Позор!!!

1
Big and Fat

Да игра помойная. Че ловить в ней? Читеры, да другие мыши...

-1
KrolikAlkogolik

Какие там у него рейтинговые таблицы)

1
McLaren MP4-4

Как новость о Таркове,так традиционно всплывают нытики в комментариях - о высокой цене,вечной бетке и читерах.Малыши-кибальчиши,лучше идите играйте в кривое и бесплатное типа ПАГБа, однокнопочную Доту и в прочие слюни.

1
SubaruBrzDream

А из вечной беты игра выйдет когда нибудь?)😁 наверно закроется в один день и тю тю)

0
Алан Битаров

Жаль, что не релиз в Steam.

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx

о кросссейв это хороший тон, логично.

0
Валерий Юриков

Космические цены на не релизную игру снизьте будет легче игры балансировать

-1
Дмитрий Чудных

это не димбло 4 за 10к

1