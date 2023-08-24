Открыты предзаказы Escape from Tarkov Arena - игра обойдется в 1300 рублей

Авторы Escape from Tarkov Arena объявили о старте предзаказов. Также бесплатный доступ к игре получат обладатели издания Edge of Darkness для Escape From Tarkov.
За предзаказ игрокам будет доступен ранний доступ к закрытому бета-тестированию Escape from Tarkov Arena и пресет снаряжения Рыжего из сериала «Хроники Рыжего». Экипировка дает +10% к заработку денег. Стоимость предзаказа составляет 1300 рублей.
На момент публикации дата релиза спин-оффа неизвестна. Escape from Tarkov вышла в 2017 году на PC.
Контракт Варс повторно втюхивают)))
Повторно был Hired Ops.Это уже 3тья пошла попытка.
Господа, чем смазать стики на dualsense?
В наличии имеется: RW40, машинное масло и солидол
Пыль будет налипать комками, лучше продувкой ограничиваться либо тем что полностью испаряется.
и смысл от этого барахла. Они ту игру не допилили, а как в свое время пиарились и говорили что, куча всегго будет. Теперь еще огрызок решили продать, смешные
Разные режимы. Здесь просто тим дед матч будет. Карты другие, другая экипировка, другой мувмент и т.п. Много кто хочет именно этот проект, а не лутания
Много кто хочет купить второй раз игру.
я же по-русски написал, что там всё другое.
Всё другое, но на самом деле нет. Деньги не пахнут, а лохи не вымрут. Еще бы Колду продавали отдельно - варзону, сюжет и сетевые матчи.
Да, это другой проект, и над ним работают люди, которые не занимаются ЕФТ.
Напиши еще под постом Арморед Кора, что это та же игра, что и Секиро или Элден Ринг.
Я никого не защищаю, но деньги делать надо, ага. И цена 1300 рублей, по-моем даже очень демократична. Тем, кто купил Тарков за 5к, вообще даром. Зачем на гoвно исходить - не понимаю.
Очередной вечный альфа-бета тест, одно не доделали и это не доделают.