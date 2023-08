Открыты предзаказы Escape from Tarkov Arena - игра обойдется в 1300 рублей

Авторы Escape from Tarkov Arena объявили о старте предзаказов. Также бесплатный доступ к игре получат обладатели издания Edge of Darkness для Escape From Tarkov.

За предзаказ игрокам будет доступен ранний доступ к закрытому бета-тестированию Escape from Tarkov Arena и пресет снаряжения Рыжего из сериала «Хроники Рыжего». Экипировка дает +10% к заработку денег. Стоимость предзаказа составляет 1300 рублей.

На момент публикации дата релиза спин-оффа неизвестна. Escape from Tarkov вышла в 2017 году на PC.