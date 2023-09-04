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Euro Truck Simulator 2 18.10.2012
9.2 11 562 оценки

Первое геймплейное видео будущего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2

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Genotip71
Новости

Вы готовы отправиться в путешествие? Разработчики из SCS Software поделились самым первым обзором игрового процесса предстоящего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2. В видео представлен процесс доставки груза через Албанию по живописному маршруту мимо гор в город Тирану, а затем и до конечного пункта назначения в близлежащей гавани.

Имейте в виду, что то, что вы видите здесь, все еще находится в стадии разработки и не представляет собой конечный продукт.

В DLC Западные Балканы вас ожидают 8 регионов, которые предстоит исследовать и множество дорог, которые еще предстоит открыть. Если вам нравится то, что вы видите, добавьте дополнение в свой список желаний Steam.

11
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Папел
9
Awareness of greatness

Забудь

-4
SGate

Карты, карты, карты, карты,

Грузовик раз в год, прицеп.

Карты, карты, карты, карты,

Скин ненужный ширпотреб.

Себор - петух!

3
Fenharell

графу бы обновили что ли

0
The X-Files

Ты мне что ли потом комп новый купишь под новую графику? нормальная графика в игре,хватит ныть, единственное, что оптимизацию сделать бы не помешало.

-1
Fenharell The X-Files

твои проблемы честно.

2
The X-Files

Столько писали про тоннели это будет шедевр ,это будет нечто, а на деле как были все обшарпанные, убогие таки и остались. Разрабы наймите Молдован пусть хоть плиткой обложат стены.

0