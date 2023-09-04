Первое геймплейное видео будущего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2 ©

Вы готовы отправиться в путешествие? Разработчики из SCS Software поделились самым первым обзором игрового процесса предстоящего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2. В видео представлен процесс доставки груза через Албанию по живописному маршруту мимо гор в город Тирану, а затем и до конечного пункта назначения в близлежащей гавани.

Имейте в виду, что то, что вы видите здесь, все еще находится в стадии разработки и не представляет собой конечный продукт.

В DLC Западные Балканы вас ожидают 8 регионов, которые предстоит исследовать и множество дорог, которые еще предстоит открыть. Если вам нравится то, что вы видите, добавьте дополнение в свой список желаний Steam.