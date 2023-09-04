Первое геймплейное видео будущего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2

Вы готовы отправиться в путешествие? Разработчики из SCS Software поделились самым первым обзором игрового процесса предстоящего DLC Западные Балканы для Euro Truck Simulator 2. В видео представлен процесс доставки груза через Албанию по живописному маршруту мимо гор в город Тирану, а затем и до конечного пункта назначения в близлежащей гавани.
Имейте в виду, что то, что вы видите здесь, все еще находится в стадии разработки и не представляет собой конечный продукт.
В DLC Западные Балканы вас ожидают 8 регионов, которые предстоит исследовать и множество дорог, которые еще предстоит открыть. Если вам нравится то, что вы видите, добавьте дополнение в свой список желаний Steam.
Забудь
Карты, карты, карты, карты,
Грузовик раз в год, прицеп.
Карты, карты, карты, карты,
Скин ненужный ширпотреб.
Себор - петух!
графу бы обновили что ли
Ты мне что ли потом комп новый купишь под новую графику? нормальная графика в игре,хватит ныть, единственное, что оптимизацию сделать бы не помешало.
твои проблемы честно.
Столько писали про тоннели это будет шедевр ,это будет нечто, а на деле как были все обшарпанные, убогие таки и остались. Разрабы наймите Молдован пусть хоть плиткой обложат стены.