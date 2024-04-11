Стартовала открытая бета обновления 1.50 для Euro Truck Simulator 2

У нас есть несколько новостей для нашего сообщества #BestCommunityEver! Сегодня мы запускаем экспериментальную бета-версию предстоящего обновления 1.50 для Euro Truck Simulator 2. Почему мы называем нашу предстоящую бета-версию экспериментальной? Нам нужно с самого начала учитывать ожидания. На этот раз мы начинаем цикл бета-тестирования с довольно ранней стадии. Уровень доработки и стабильности отличается от наших обычных открытых бета-версий. Мы верим в прозрачность отношений с нашим сообществом, и на этот раз нам также необходимо как можно раньше собрать много отзывов, чтобы понять, насколько хорошо работают функции. Вот почему мы предлагаем эту экспериментальную бета-версию в качестве предвестника открытой бета-версии, чтобы дать вам представление о том, что будет дальше, и в то же время признать, что большая часть работы еще продолжается.

За кулисами наша команда усердно работает над внутренними проектами и релизами, которые запланированы к выпуску в версии 1.50 наших игр. Несмотря на все наши усилия, некоторые аспекты обновления все еще находятся в стадии доработки. Однако мы знаем, насколько важно вовлекать наше сообщество в процесс разработки, поэтому мы предоставляем вам доступ к этому контенту в его текущем виде. Ваши отзывы на данном этапе бесценны, поскольку мы стремимся обеспечить оптимальный опыт.

В рамках экспериментального бета-тестирования мы приглашаем наших преданных игроков присоединиться к нам в доработке, тестировании и предоставлении отзывов. Ваш вклад поможет нам выявить и устранить любые проблемы или недочеты до начала открытого бета-тестирования и, в конечном счете, до выпуска полной версии 1.50. Стоит отметить, что это бета-тестирование может привести к нестабильности в некоторых областях игры. Тем, кто хочет получить более качественный опыт, мы рекомендуем дождаться следующего открытого бета-тестирования или выхода полной версии.

Мы стремимся предоставлять высококачественные обновления. В ближайшие дни мы продолжим отлаживать и дорабатывать все, что будет добавлено в ETS2 с обновлением 1.50. Мы очень ценим ваше терпение и поддержку на этом этапе, поскольку мы работаем над плавным переходом к следующей главе Euro Truck Simulator 2. Без лишних слов, давайте рассмотрим, чего вы можете ожидать от версии 1.50.

Изменения в программе рендеринга - (пока что она по-прежнему основана на DirectX 11 API)

Мы постоянно работаем над улучшением нашей системы рендеринга. В последнее время это было ключевым направлением, хотя для завершения потребуется некоторое время. До тех пор вы можете ожидать появления дополнительного контента и улучшений в версии 1.50, включая:

Была добавлена новая функция - TAA, или временное сглаживание, которая отличается от других методов сглаживания, которые направлены на сглаживание изображений для уменьшения неровных краев или мерцания за счет рендеринга с более высоким разрешением. Вместо этого TAA использует временную шкалу, особенно предыдущие кадры, для расчета значений цвета, как если бы они были с более высоким разрешением, обеспечивая более плавный результат.

Каскадные изменения теней: плавный переход при наложении между каскадами, более плавные и лучше стабилизированные края теней.

Мягкие частицы: частицы и блики света плавно исчезают при приближении к геометрии, устраняя резкие пересечения для более четкого визуального восприятия.

Освещенный/затененный дым: частицы дыма с улучшенным восприятием объема и затенением от солнечного света создают более реалистичную и захватывающую атмосферу.

Дальние тени: вездесущие тени от удаленных крупных объектов, таких как производственные цеха, небоскребы и дорожные эстакады, с возможностью их отключения в меню настроек.

Оптимизированный расчет освещенности: Динамический свет оценивается за один проход, известный как кластерное освещение, что повышает производительность в ночных сценах.

Доработка пользовательского интерфейса

Мы вносим существенные изменения в пользовательский интерфейс, чтобы улучшить взаимодействие с игроками и предоставить больше возможностей. В обновленном дизайне используется более плоский, минималистичный дизайн с всплывающими подсказками и многоуровневой навигацией, что обеспечивает более легкий доступ. Что касается большинства экранов пользовательского интерфейса, то видимые изменения - это всего лишь эволюция прежнего внешнего вида, хотя с функциональной точки зрения было проделано немало работы, чтобы сделать их более удобными для работы с геймпадом или рулевым колесом, что требует меньше времени на то, чтобы дотянуться до клавиатуры. Самое большое изменение - это редизайн главного экрана, новая строка состояния, расположенная поверх множества различных экранов пользовательского интерфейса, быстрые сочетания клавиш в меню, новые шрифты, значки и многое другое. Результатом должно стать более четкое отображение в разрешениях 2K и 4K, а все изменения будут способствовать более удобному игровому процессу. В ближайшем будущем мы планируем создать отдельный, более подробный блог на эту тему, так что следите за обновлениями.

Переделка Швейцарии

Долгожданный проект Switzerland Rework появится в новой версии Euro Truck Simulator 2 версии 1.50. Вы можете рассчитывать на полное изменение дизайна Швейцарии, включая такие ее крупные города, как Женева, Берн и Цюрих. Наряду с этими усовершенствованиями, экономика была точно адаптирована к реальности, включая такие дополнения, как склад шоколадной фабрики.

Но это еще не все – дорожная сеть также претерпевает значительные изменения. Приготовьтесь к передвижению по новым участкам автомагистрали A9 и сложной дороге N19. Более того, выполняя давнее желание многих дальнобойщиков, маршрут A40/E25 из Женевы в Аосту, Италия, обещает увлекательное путешествие к величественному Монблану. Вы можете посмотреть трейлер этого проекта ниже или найти все блоги о переделке здесь!

Команда, стоящая за масштабной переработкой в Швейцарии, уже занимается другим проектом по переработке, однако на данный момент мы оставим любые дополнительные детали при себе.

Переработка Германии - Рейн

В версии 1.50 мы переработали Рейнский регион в рамках проекта по переработке Германии. В общей сложности были полностью перестроены четыре города - Дортмунд, Кельн, Дюссельдорф и Дуйсбург. Мы обновили не только города, но и их окрестности, так что весь этот регион был переосмыслен с нуля. Мы также добавили часть автобана №3 из Кельна во Франкфурт.

Вы можете узнать об этом проекте переделки более подробно в этом блоге, посвященном городам этого региона, или в другом блоге о промышленности и перекрестках в этой части Германии. Несомненно, это не последний раз, когда вы слышите о проекте переделки в Германии, поскольку команда уже работает в другой части страны!

Всплывающие подсказки по параметрам

Наведя курсор мыши на каждый параметр настройки, вы увидите полезную информацию, включая пояснения о том, для чего они предназначены. Теперь вы без труда поймете назначение каждого настраиваемого параметра в настройках, что позволит вам легко настроить свой опыт.

Система помощи при движении по полосе

После внедрения различных функций помощи водителю следующим шагом для нас стала разработка системы помощи при движении по полосе. Эта система является более сложной, поскольку она должна хорошо сочетаться с различными способами управления транспортными средствами людьми. Особенно важно было обеспечить хорошую работу с рулевыми колесами с обратной связью по усилию, хотя это было непросто из-за возможных проблем, таких как петли обратной связи по усилию управления и другие детали.

Кроме того, система lane assistant имеет различные режимы, каждый из которых служит своим целям, что усложняет ее работу. Теперь водители грузовиков могут просто включить ее вместе с адаптивным круиз-контролем, что позволяет грузовику лучше управлять автомобилем.

Журнал изменений:

Карта

Переработка в Швейцарии

Переработка в Германии - Рейнский регион

Транспортные средства:

Рестайлинг MAN TGX

Добавлена функция ассистента движения по полосе

Пользовательский интерфейс:

Существенное обновление дизайна пользовательского интерфейса (редизайн главного экрана, постоянная строка состояния, быстрое меню, новые шрифты, иконки и многое другое)

Параметры настроек отображают информацию о том, что они делают

Визуальные изменения:

Улучшения в системе рендеринга

Добавлена функция временного сглаживания

Обновлены каскадные тени

Мягкие частицы

Освещенный / затененный дым

Дальние тени

Оптимизирован расчет освещенности

Добавлен ограничитель частоты кадров

Звук:

Добавлены звуки скрипа тормозов

Итак, наслаждайтесь всеми этими новыми дополнениями, но, пожалуйста, помните: Это всего лишь экспериментальная бета-версия, еще не открытая бета-версия и даже не стабильная общедоступная версия, поэтому вы можете столкнуться с ошибками, нестабильностью или сбоями. Ничего страшного, если вы хотите дождаться открытой бета-версии или финального релиза. Но если вы заинтересованы в том, чтобы помочь нам сделать это быстрее, мы будем признательны за все ваши отзывы на нашем форуме и сообщения об ошибках в специальном разделе.

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей вики-страницей по моддингу, чтобы получить подробную информацию о модах для игры.

Если вы хотите принять участие в экспериментальном бета-тестировании, вы можете найти эту версию в ветке public_beta в Steam. Получить к нему доступ можно следующим образом: Клиент Steam → БИБЛИОТЕКА → щелкните правой кнопкой мыши на Euro Truck Simulator 2 → Свойства → вкладка Бета-версии → public_beta → 1.50. Пароль не требуется. Иногда вам может потребоваться перезапустить клиент Steam, чтобы увидеть в нем правильное название ветки. Кроме того, экспериментальная бета-версия 1.50 в настоящее время недоступна для пользователей Mac OS, но ожидается, что она будет выпущена для платформы в ближайшем будущем.

Благодарим вас за постоянную преданность делу и отзывы. Мы считаем, что экспериментальное бета-тестирование станет важным шагом на пути к открытому бета-тестированию и выходу исключительной версии 1.50.