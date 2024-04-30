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Returnal 30.04.2021
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.6 573 оценки

По мотивам Returnal выйдет графический роман Fallen Asteria

butcher69
Новости

После того как компания Housemarque намекнула на анонс, связанный с Returnal, она объявила о выходе графического романа по мотивам шутера от третьего лица Returnal: Fallen Asteria. Она выйдет 22 октября на прилавках книжных магазинов и 23 октября в магазинах комиксов. В сети появилось анимационное видео первого выпуска. Посмотрите его ниже.

Returnal: Fallen Asteria занимает 88 страниц и выпускается совместно с Dark Horse Comics. Как показывает анимационный ролик, первый выпуск рассказывает о прибытии Селены на Атропос, преследовании таинственной Белой Тени и возвращении к своим воспоминаниям. Путешествуя по поверхности планеты, она постепенно осознает, как все меняется с каждым циклом. Будут ли последующие выпуски анимированы, пока неизвестно.

Игра доступна для PS5 и PC и уже получила несколько обновлений. Последнее из них - Ascension, в котором добавлена Башня Сизифа и поддержка кооперативного прохождения, позволяющая двум игрокам вместе одолеть Атропос.

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