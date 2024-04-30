По мотивам Returnal выйдет графический роман Fallen Asteria

После того как компания Housemarque намекнула на анонс, связанный с Returnal, она объявила о выходе графического романа по мотивам шутера от третьего лица Returnal: Fallen Asteria. Она выйдет 22 октября на прилавках книжных магазинов и 23 октября в магазинах комиксов. В сети появилось анимационное видео первого выпуска. Посмотрите его ниже.

Returnal: Fallen Asteria занимает 88 страниц и выпускается совместно с Dark Horse Comics. Как показывает анимационный ролик, первый выпуск рассказывает о прибытии Селены на Атропос, преследовании таинственной Белой Тени и возвращении к своим воспоминаниям. Путешествуя по поверхности планеты, она постепенно осознает, как все меняется с каждым циклом. Будут ли последующие выпуски анимированы, пока неизвестно.

Игра доступна для PS5 и PC и уже получила несколько обновлений. Последнее из них - Ascension, в котором добавлена Башня Сизифа и поддержка кооперативного прохождения, позволяющая двум игрокам вместе одолеть Атропос.