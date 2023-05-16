В Euro Truck Simulator 2 Добавили MAN TGX последнего поколения

Ожидание закончилось! Мы рады официально объявить о прибытии долгожданного MAN TG3 TGX, который теперь доступен в Euro Truck Simulator 2 в ближайшем внутриигровом дилерском центре грузовиков MAN с множеством вариантов настройки.

Этот новый MAN TGX, созданный для дальнемагистральных перевозок, отличается эргономичной кабиной, эффективной трансмиссией, экономичным расходом топлива, высокой грузоподъемностью и модернизированной кабиной; что делает его идеальным партнером для любой работы в дороге.

Готовы заказать грузоперевозки? MAN TG3 TGX поставляется с выбором конфигураций и настроек. Сюда входят 3 размера кабины (GN, GM, GX), 6 типов шасси (4x2, 6x2, 6x4 и 8x4), 8 трансмиссий и 9 вариантов двигателей мощностью до 640 л.с.

Для этого грузовика также доступно множество настроек, в том числе варианты дефлекторов крыши, аэродинамического пакета передних крыльев, дефлекторов крыши, фар и задних фонарей, бамперов, брызговиков и 19 официальных окрасок, включая серый Individual Lion S Special. В салоне вы найдете 3 различных варианта отделки салона, 7 вариантов сидений, 2 варианта рулевого колеса и 2 варианта коврового покрытия, а также другие элементы настройки, которые вы можете использовать для персонализации своего интерьера.

Но это еще не все, у вас также будет возможность использовать цифровую зеркальную систему MAN OptiView. Используя наружные камеры, эта технология увеличивает поле зрения водителя на дороге. Это также поставляется с аксессуаром для обнаружения слепых зон с новой функциональностью, а также с возможностью отображения переднего цифрового зеркала на информационно-развлекательном экране.

Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как вы настроите свой грузовик. Поделитесь с нами своим первым путешествием в Twitter, Instagram и Facebook, используя хэштег #MANTG3TGX, и мы поделимся нашими любимыми.

Большое спасибо нашим друзьям из MAN Truck & Bus SE за предоставленную нам возможность работать с ними над внедрением этого популярного дополнения в мир Euro Truck Simulator 2. До новых встреч, дальнобойщики!