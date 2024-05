Moon Studios снизила системные требования для No Rest for the Wicked с выходом первого крупного патча

Moon Studios выпустила первый крупный патч с улучшением производительности для версии No Rest for the Wicked, находящейся в раннем доступе. Кроме того, команда решила снизить системные требования игры для ПК.

Начнем с патча. Благодаря этому патчу игра будет работать гораздо плавнее на широком спектре графических и центральных процессоров. Теперь, когда вы перемещаетесь по игре, особенно в оживленных местах, она не будет так сильно тормозить, как раньше. Кроме того, игра стала быстрее загружаться, так что вы не увидите этих раздражающих заиканий. Кроме того, добавлена предварительная загрузка часто используемых объектов, что еще больше снижает падение производительности во время игры.

Патч также вводит дополнительные системы для улучшения потоковой производительности. Кроме того, исправлены различные случаи, когда внутренние ошибки возникали быстро и постоянно, что приводило к потенциальному падению производительности. Но подождите, это еще не все. Обновление оптимизирует микрофизические объекты по всей игре, а также заранее расставленные и динамическую вражескую рэгдолл-физику и огромное количество сеток и текстур.

Итак, согласно обновленным характеристикам ПК, геймерам теперь потребуется Intel Core i5 8400 или AMD Ryzen 5 2600 с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX Vega 56. С такими характеристиками ПК вы сможете запустить игру в режиме производительности при 1080p/30fps.

Для игры на 1080p/60fps в режиме качества вам понадобится Intel Core i7 11700K или AMD Ryzen 7 5800X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600XT.

Кроме того были внесены улучшения в русскую локализацию и множество других аспектов игры. Вот здесь вы можете найти полный список изменений этого первого крупного обновления для No Rest for the Wicked.