Europa Universalis 4 получит дополнение King of Kings в ноябре ©

Великие страны Востока вспоминают лучшие дни. Константинополь больше не является центром могущественной империи. В Каире мамлюки изо всех сил пытаются идти в ногу с восходящей силой на севере. А на равнинах и в горах Персии иранский народ разделен между множеством мелких царей. Верните себе мантию империи и верните своей нации величие в King of Kings, новом пакете погружения для Europa Universalis IV.

6 ноября присоединяйтесь к тысячам других кабинетных императоров в переписывании истории Персии, Мамлюкского султаната, Византийской империи и многих других второстепенных народов. Флагманская грандиозная стратегическая игра Paradox Interactive о мире раннего Нового времени добавляет еще больше исторического колорита в King of Kings, пакете, посвященном историческим неосманским державам между Восточным Средиземноморьем и Индией. King of Kings с сотнями новых миссий и десятками других изменений является существенным дополнением к Europa Universalis IV, которая недавно отметила свое десятилетие с момента выпуска.