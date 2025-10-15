ЧАТ ИГРЫ
Exodus 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Научная фантастика
8.2 247 оценок

Научно-фантастическая RPG Exodus обзавелась страницей в Steam и новыми скриншотами

monk70 monk70

Студия Archetype Entertainment, основанная ветеранами BioWare, совместно с Wizards of the Coast сообщила об открытии страницы в Steam Exodus — научно-фантастической приключенческой ролевой игры нового поколения. Пользователи могут добавить проект в свой список желаний.

Команды также опубликовали новые скриншоты.

+ ещё 4 картинки

В Exodus игроку предстоит стать Странником, возглавившим борьбу человечества против расы Celestials. Сюжет перенесёт в далёкое будущее — на 40 000 лет вперёд, где человечество борется за своё место во вселенной.

Авторы обещают масштабные миры, морально сложные выборы и борьбу не только с врагами, но и с самим временем.

Introdub1

Сразу по всратой картинке видно что соя сплошная, арабы, зоо и негры даже в комплекте. Вслед за фильмами и музыкой, левацкая демократическая падаль и игры уничтожила

Kreliann

Да, к сожалению дизайн персонажей очень соевый, пожалуй даже хуже и так убогой Андромеды

myLastStop

снова "Russian" не завезли...

GPoul

об этом еще рановато говорить...

myLastStop GPoul

ну, по крайней мере, пока отсутствует

Retro Ranger GPoul

не рановато, русского не будет, их сайт даже недоступен из рф и рб

Madiark

Хорошо что гг мужчина, а не очередная сильная независимая какашка

Mr Merlegant

Так, а где император и примархи, что случилось с Терой?…

Не ужели боги хаоса победили и форматнули таймлайн!?…

Алексий Бяконт

Похоже, что консольщикам придётся обживаться в игре без русского языка.

saa0891

Вот и новый Масыч, а то Биовары походу совсем в комотозном состоянии.

Ивасик

По новой части МЕ 5 можно взглянуть статейку - https://gamebomb.ru/gbnews/43484

ShRiKeEndIM

а что это за волки в рост человека и обезьяны похожие на грута, которых в книгах никогда не было?

KPAHbl4

каких книгах?

ShRiKeEndIM KPAHbl4

я перепутал ее с The Expanse: Osiris Reborn

KPAHbl4

очень сильно жду

sa1958

Долго ещё ждать придётся.

WerGC

там медведи злые не буду играть