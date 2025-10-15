Научно-фантастическая RPG Exodus обзавелась страницей в Steam и новыми скриншотами

Студия Archetype Entertainment, основанная ветеранами BioWare, совместно с Wizards of the Coast сообщила об открытии страницы в Steam Exodus — научно-фантастической приключенческой ролевой игры нового поколения. Пользователи могут добавить проект в свой список желаний.
Команды также опубликовали новые скриншоты.
В Exodus игроку предстоит стать Странником, возглавившим борьбу человечества против расы Celestials. Сюжет перенесёт в далёкое будущее — на 40 000 лет вперёд, где человечество борется за своё место во вселенной.
Авторы обещают масштабные миры, морально сложные выборы и борьбу не только с врагами, но и с самим временем.
По новой части МЕ 5 можно взглянуть статейку - https://gamebomb.ru/gbnews/43484
