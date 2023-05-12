Новый игровой процесс The Expanse: A Telltale Series покажут на фестивале Tribeca ©

Первый эпизод The Expanse: A Telltale Series выходит этим летом. Дата релиза еще не подтверждена, но Telltale Games и Deck Nine Games представят новый игровой процесс на 22-м ежегодном фестивале Tribeca, который пройдет с 7 по 18 июня.

Он также появится рядом с Digital Tribeca Festival Game Showcase 9 июня. Команда разработчиков также проведет личную панель 10 июня в 23:30 МСК.

Директор игры Стефан Фрост сказал:

«Мы очень рады быть на фестивале Tribeca. The Expanse — исключительное художественное произведение, и для нас в Deck Nine большая честь внести свой вклад в эту вселенную в среде видеоигр».

Генеральный директор Telltale Джейми Оттиле добавил:

«С самого начала разработки The Expanse мы сосредоточились на качестве повествования и возможности рассказать невероятную историю, наполненную удивительными персонажами. Официальный отбор фестиваля — это окончательное подтверждение того, что мы на правильном пути, и для нас большая честь быть его частью».

The Expanse: A Telltale Series основана на популярном научно-фантастическом сериале с Каминой Драммер в качестве главного героя. В нем Артемида исследует пояс, сражаясь с враждебными силами, такими как пираты, и делая трудный выбор. На последней презентации геймплея игроки выбирали между сбором припасов и спасением ноги союзника.

The Expanse: A Telltale Series выходит на Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и ПК в Epic Games Store.