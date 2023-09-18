Надвигается релиз новой Fable? Playground Games ищет специалистов для локализации игры. ©

Среди летних анонсов хорошо себя показал новый кинематографичный трейлер Fable от Playground Games. И хотя разработчики до сих пор не называют дату выхода ожидаемого возвращения культовой RPG, её релиз может состояться уже в следующем году. На это намекает новый список требуемых вакансий в Playground Games, которая активно ищет локализаторов.

На официальном сайте Playground Games появилось новое объявление, в котором команда сообщает о поиске менеджера по локализации. От будущего сотрудника потребуется координировать действия с внутренними командами разработчиков и внешними партнерами по локализации, чтобы предоставить игрокам качественную локализацию Fable для многих языков. К сожалению, в описании вакансии не указывается список доступных языков в Fable.

Активизация работы над локализацией Fable может означать только одно. Производство игры уже находится на финальной стадии. В худшем случае для игроков, работу над переводом ролевого экшена на другие языки только началась, а значит потребуется ждать еще минимум год. Также не исключено, что новый менеджер по локализации нужен для усиления уже существующей команды переводчиков, а значит на локализацию Fable потребуется уже меньше времени.

В любом случае у нас есть реальный шанс дождаться релиза новой Fable уже в 2024 году. Проект создается для ПК и консолей Xbox.