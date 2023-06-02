Fallout становится реальностью, поскольку предполагаемые китайские шпионы проникли на Аляску ©

Fallout имеет довольно сложную предысторию, начиная с экологических проблем, истощения ресурсов и, по сути, с того, что люди тратят слишком много топлива на больших домашних роботов. Но одним из центральных событий, вызвавших одноименный апокалипсис в RPG-игре, является конфликт между Китаем и США, разразившийся на Аляске в DLC Operation Anchorage для Fallout 3. И теперь, в диком примере подражания жизни искусству, ключевой момент из истории Fallout, похоже, происходит в реальной жизни, поскольку предполагаемые китайские шпионы, как сообщается, пытаются проникнуть на военные базы на Аляске.



Появились сообщения о "нескольких попытках", с помощью которых подозреваемые китайские шпионы пытались проникнуть на военную базу армии США Форт Уэйнрайт в Фэрбенксе - втором по численности населения районе Аляски после самого Анкориджа. В одном случае автомобиль с китайскими гражданами "пронесся" мимо контрольно-пропускного пункта и был вынужден остановиться. После обыска было установлено, что в автомобиле находится беспилотник, а его пассажиры утверждали, что они туристы, которые заблудились.

Это не первый случай, когда мы сообщаем, что Fallout имеет прецедент в реальном мире. Только в прошлом году микробиолог убедительно объяснил, как Дикие Гули, квази-зомби без кожи, встречающиеся в серии ролевых игр Bethesda и Obsidian, могут стать реальностью.