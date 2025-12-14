С небольшим опозданием, создатели масштабной модификации Fallout Miami представили новый трейлер проекта - в честь 10-летнего юбилея Fallout 4.

В трейлере демонстрируется постапокалиптический Майами, куда отправится главный герой в роли наемника в поисках прибыльных контрактов. Мод по-прежнему остается в активной разработке.

Игроков в этом дополнении ждут знакомые угрозы вселенной Fallout - от супермутантов и работорговцев до других опасных обитателей Пустошей. Одной из динамических опасностей станут песчаные бури, от которых придется искать укрытие. Сюжет мода будет построен вокруг конфликта между несколькими фракциями, символизирующими порядок и анархию, в центр которого попадет протагонист.

Дата выхода модификации на данный момент неизвестна.