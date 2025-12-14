С небольшим опозданием, создатели масштабной модификации Fallout Miami представили новый трейлер проекта - в честь 10-летнего юбилея Fallout 4.
В трейлере демонстрируется постапокалиптический Майами, куда отправится главный герой в роли наемника в поисках прибыльных контрактов. Мод по-прежнему остается в активной разработке.
Игроков в этом дополнении ждут знакомые угрозы вселенной Fallout - от супермутантов и работорговцев до других опасных обитателей Пустошей. Одной из динамических опасностей станут песчаные бури, от которых придется искать укрытие. Сюжет мода будет построен вокруг конфликта между несколькими фракциями, символизирующими порядок и анархию, в центр которого попадет протагонист.
Дата выхода модификации на данный момент неизвестна.
Такое впечатление, что как кого-то переклинило на теме Фоллаутов, так они остановиться и не могут (:
Причём, с очень высокой вероятностью - этот народ в настоящие Фоллауты (1 и 2) и не играл никогда.
А ты всё продолжаешь затирать про старые фоллауты.Да все моды и нормальный русификатор появились уже после 3 части,игра была слишком старая и про неё после крайне не удачных продолжений почти все забыли,но,благодаря срачам о тройке вспомнили.
Левел дизайн на уровне плинтуса. Убогий трейлер.
Главный герой тоже будет немой как и в Лондоне? // Саня Мельник