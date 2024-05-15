YouTuber показал, что Fallout 4 работает на нескольких устройствах Snapdragon 8 Gen 2 от 30 до 40 к/с

Идея запуска компьютерных игр на Android кажется воплощением мечты. Были времена, когда что-то подобное считалось бы безумием, но современное оборудование смартфонов стало намного мощнее, чем раньше. Вот почему YouTuber ETA Prime пошел дальше и решил запустить Fallout 4 на устройстве Android с помощью Winlator, и хотя результаты далеки от совершенства, это открывает много возможностей на будущее.

Теперь такие устройства, как Steam Deck и ROG Ally, сделали возможными игры на ходу, но эти устройства по-прежнему больше обычного смартфона и, опять же, позволяют играть в игры только на них. YouTuber ETA Prime, хорошо известный в сообществе, сумел запустить Fallout 4 на смартфоне и даже смог получить от 30 до 40 кадров в секунду.

Одной из главных причин, по которой ETA Prime удалось запустить на устройстве Android, является Winlator. Это приложение, которое работает как переводчик Windows для других устройств. ETA Prime удалось запустить Fallout 4 на Redmagic 8 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 2. Он также рассказал о том, что устройства под управлением более мощного Snapdragon 8 Gen 3 в настоящее время не поддерживаются, но как только поддержка будет добавлена, он повторит тесты, чтобы увидеть прирост производительности, который можно получить на более новых устройствах. Игра также хорошо работала на Galaxy Tab S9.

Если вы хотите попробовать это, ETA Prime предоставила всю необходимую информацию и инструкции в видео выше. Имейте в виду, что устройства, отличные от тех, которые оснащены Snapdragon 8 Gen 4, могут вести себя нестабильно, но вы можете их опробовать.