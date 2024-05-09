На лагерь Фила Спенсера в Fallout 76 сбросили ядерную бомбу

Фанаты Xbox нашли уникальный способ отомстить боссу Xbox Филу Спенсеру после последних шокирующих новостей о закрытия студий Bethesda: они уничтожают его лагерь в Fallout 76.
В игре игроки могут выполнить длинную серию квестов, которые дадут им доступ к местам запуска ядерных бомб в Аппалачах. Эти площадки можно активировать и направить ядерные бомбы в определенные точки на карте.
Один из игроков встретил Фила в открытом мире и предложил бой 1 на 1, но Спенсер отказался и ушел дальше. Игрок не растерялся и скинул ядерку на его лагерь.
По словам одного из пользователей Reddit, ядерная бомбардировка уничтожает ваш лагерь. Но "если у вас достаточно материалов, вы можете восстановить его в несколько кликов". Также на некоторое время появляются высокоуровневые враги с хорошим лутом". Так может ли кто-нибудь уничтожить ваш лагерь в игре? Пользователь Tenalp написал следующее:
Это не так просто. Единственный способ уничтожить лагерь (без глюков) - это пройти подземелье и запустить ядерную бомбу. И когда вы это сделаете, на весь сервер придет уведомление, а затем начнется обратный отсчет, что даст вам достаточно времени, чтобы либо перенести лагерь, либо переключиться на другой лагерь, либо просто перейти на другой сервер. Кроме того, когда вы достигнете определенной точки, у вас, скорее всего, будут материалы для ремонта всего лагеря (за исключением, возможно, урожая), что можно сделать одним действием с вашего неразрушимого устройства CAMP.
Это что-то изменит? Изменит ли это что-нибудь? Отменит ли это ущерб, который недавнее закрытие нанесло стольким разработчикам, оставшимся без работы, или изменит мнение Спенсера? Нет. Но может кому-то станет немного легче, и это послужит хорошим сигналом для пострадавших разработчиков о том, на чьей стороне на самом деле люди.
Анекдот напомнило:
Ушли муравьи на войну в другой лес, оставили одного за старшего. Приходят, муравейник растопан, разломан, обоссан. Ну и этот "старший" сверху сидит.
У него спрашивают "что тут случилось?". Ну и он им "да медведь приходил, вот, всё сломал..."
- но ты же ему отомстил?
- да! Я пошел и насрал ему прямо посередь берлоги.
Правильно, раз вы паскуды так печетеся о своем статусе и уникальности так станьте уникальны в том что получите незабываемый опыт.
"Если пустить богу немного крови, люди быстро перестанут верить в него. И упадут капли крови в воду, и акулы придут."
Хоть какое-то наказание)
хах
Студий которые на халяву с кормушки кормились много лет // Jo Black