Far Cry 4 на PS5 получила поддержку 60 FPS

Издательство Ubisoft в очередной раз приятно удивило. Сегодня компания выпустила новое обновление для Far Cry 4 на PlayStation 5. Список изменений очень короткий, но геймеры будут довольны. Теперь пользователи консоли Sony смогут играть при 60 FPS..

Стоит напомнить, что версия для Xbox Series X|S с 2021 года работает с частотой 60 FPS благодаря функции FPS Boost. Впрочем, не исключено, что аналогичный патч коснется и платформы Microsoft, поскольку FPS Boost иногда снижает разрешение.

Ubisoft известна своей длительной поддержкой многих однопользовательских игр. И дело не только в добавлении нового контента. Компания выпускает довольно много патчей, исправляющих существующие ошибки. Ubi даже возвращается к отдельным играм спустя годы и вносит важные улучшения. Благодаря этому в Assassin's Creed Origins, Odyssey, Syndicate, Far Cry 5 и New Dawn, среди прочих, появилась возможность игры в 60 FPS на консолях текущего поколения.