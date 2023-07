FIFA 23 возглавила чарт розничных продаж в Великобритании, Battlefield 2042 вернулась на пятое место ©

Стали известны результаты недельного чарта Gfk по розничным продажам в Великобритании, и FIFA 23 от EA Sports снова занимает первое место, продажи которой выросли на шесть процентов. На втором месте по-прежнему находится игра The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Однако наиболее интересным событием является Battlefield 2042 от DICE, вновь вошедшая в чарт на пятое место.

Продажи игры выросли на 22% благодаря ценовым акциям на консолях (по данным Games Industry). God of War Ragnarok поднялась с шестого на третье место благодаря продажам аппаратных комплектов. Final Fantasy 16, занимавшая четвертое место, выбыла из чарта на 11-е место, так как продажи упали на 39%.

Остальные позиции в чартах аналогичны прошлой неделе: Minecraft на Nintendo Switch поднялась с 11-го на 9-е место, а Elden Ring - с 19-го на 10-е. Ознакомиться с десяткой самых продаваемых игр на физических носителях за неделю, завершившуюся 15 июля, можно ниже.