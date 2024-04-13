Бенчмарк Final Fantasy XIV: Dawntrail выйдет завтра и будет поддерживать AMD FSR 1.0 и NVIDIA DLSS 2

Square Enix объявила, что инструмент для тестирования ПК Final Fantasy XIV: Dawntrail будет доступен для загрузки завтра. Чтобы отпраздновать это объявление, команда также поделилась официальным трейлером.

Dawntrail будет поддерживать FSR и DLSS. Если быть точнее, расширение будет поддерживать AMD FSR 1.0 и NVIDIA DLSS 2.0. На данный момент также нет планов добавлять поддержку генерации кадров.

В любом случае, как отметили в Square Enix, инструмент для тестирования производительности будет бесплатным для всех. Это не должно вызывать удивления, поскольку компания выпускает бесплатные тесты практически для каждого расширения FF XIV. Ссылка для скачивания будет доступна 14 апреля.

Несколько дней назад Square Enix также поделилась официальными системными требованиями Dawntrail для ПК. Согласно спецификациям, геймерам ПК понадобится как минимум Intel Core i7 7700 с 8 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX970. Эти минимальные характеристики ПК позволят вам запустить игру с разрешением 720p. Для игр с разрешением 1080p Square Enix рекомендует Intel Core i7 9700K с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5600XT.