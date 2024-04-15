По словам разработчиков, Final Fantasy 16 достигла цели Square Enix по привлечению молодых игроков

Final Fantasy 16, как известно, не оправдала ожиданий продаж Square Enix, хотя отчасти в этом виновато более медленное, чем ожидалось, внедрение PlayStation 5 (единственной платформы, на которой игра в настоящее время доступна). Однако есть по крайней мере одна область, в которой разработчики, как сообщается, достигли своих первоначальных целей. В беседе с Push Square директор DLC Final Fantasy 16 Такео Куджираока сказал:
В последние годы игроки серии Final Fantasy имеют тенденцию смещаться в сторону более старшего возрастного диапазона. Однако на этот раз результаты опроса показывают, что в Final Fantasy 16 играло больше людей в возрасте от подростков до 20 лет. Я думаю, это показывает, что в определенной степени мы достигли одной из наших первоначальных целей — позволить игрокам всех возрастов играть в новейшую игру Final Fantasy.
Это не означает, что все будущие игры Final Fantasy будут развиваться в том же направлении, что и Final Fantasy 16, но я думаю, это означает, что мы смогли привлечь новых игроков и открыть новые возможности для команд разработчиков, которые будут работать над будущими частями серии.
Второе и последнее DLC для Final Fantasy 16 под названием Rising Tide выйдет в четверг, 18 апреля. Игроки смогут получить его за 20 долларов США или как часть Season Pass (который также включает в себя предыдущий DLC, Echoes of the Fallen) за 25 долларов. В Rising Tide игроки найдут нового союзника, новую локацию, нового Эйкона и совершенно новый эндгейм-контент.
Square Enix также усердно работает над версией игры для ПК. Разработчики заявили, что дата выпуска не за горами, и будет предложена играбельная демоверсия, чтобы пользователи могли проверить, как она работает на их компьютерах.
Игра конечно хорошая, но мне показалось что по отношению к 7-ке и 15-ое графика как-то деградировала что ли...