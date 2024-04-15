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Final Fantasy 16 22.06.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.5 297 оценок

По словам разработчиков, Final Fantasy 16 достигла цели Square Enix по привлечению молодых игроков

monk70
Новости

Final Fantasy 16, как известно, не оправдала ожиданий продаж Square Enix, хотя отчасти в этом виновато более медленное, чем ожидалось, внедрение PlayStation 5 (единственной платформы, на которой игра в настоящее время доступна). Однако есть по крайней мере одна область, в которой разработчики, как сообщается, достигли своих первоначальных целей. В беседе с Push Square директор DLC Final Fantasy 16 Такео Куджираока сказал:

В последние годы игроки серии Final Fantasy имеют тенденцию смещаться в сторону более старшего возрастного диапазона. Однако на этот раз результаты опроса показывают, что в Final Fantasy 16 играло больше людей в возрасте от подростков до 20 лет. Я думаю, это показывает, что в определенной степени мы достигли одной из наших первоначальных целей — позволить игрокам всех возрастов играть в новейшую игру Final Fantasy.

Это не означает, что все будущие игры Final Fantasy будут развиваться в том же направлении, что и Final Fantasy 16, но я думаю, это означает, что мы смогли привлечь новых игроков и открыть новые возможности для команд разработчиков, которые будут работать над будущими частями серии.

Второе и последнее DLC для Final Fantasy 16 под названием Rising Tide выйдет в четверг, 18 апреля. Игроки смогут получить его за 20 долларов США или как часть Season Pass (который также включает в себя предыдущий DLC, Echoes of the Fallen) за 25 долларов. В Rising Tide игроки найдут нового союзника, новую локацию, нового Эйкона и совершенно новый эндгейм-контент.

Square Enix также усердно работает над версией игры для ПК. Разработчики заявили, что дата выпуска не за горами, и будет предложена играбельная демоверсия, чтобы пользователи могли проверить, как она работает на их компьютерах.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Mazaxati

Игра конечно хорошая, но мне показалось что по отношению к 7-ке и 15-ое графика как-то деградировала что ли...

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HoganHog
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