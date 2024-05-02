Отечественный рогалик Loop Hero стал доступен на телефонах

Loop Hero, отечественный рогалик Loop Hero, теперь доступен на платформах iOS и Android. Игроки могут начать свое первое приключение без каких-либо затрат, изучив первую главу бесплатно.

Версия Loop Hero для мобильных устройств отличается переработанным интерфейсом, достижениями Game Center, облачным сохранением с возможностью делиться прогрессом между Android или iOS.

Когда вы погружаетесь в Loop Hero, суть игры сводится к стратегическому размещению карт, которые определяют врагов, здания и местность, с которыми ваш герой сталкивается в каждой петле. Этот уникальная геймплейная механика позволяет вам формировать свои экспедиции во тьму, подбирая задачи, которые будут одновременно испытывать и укреплять вашего героя. Каждая пройденная петля не только приближает вас к разрушению бесконечной петли Лича, но и позволяет получить лут, чтобы увеличить возможности вашего героя.

Сперва игра вышла в Steam, где получила множество положительных отзывов от игроков.