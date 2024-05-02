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Loop Hero 04.03.2021
Ролевая, Инди, Карточная, Вид сверху, Ретро
7.7 150 оценок

Отечественный рогалик Loop Hero стал доступен на телефонах

butcher69
Новости

Loop Hero, отечественный рогалик Loop Hero, теперь доступен на платформах iOS и Android. Игроки могут начать свое первое приключение без каких-либо затрат, изучив первую главу бесплатно.

Версия Loop Hero для мобильных устройств отличается переработанным интерфейсом, достижениями Game Center, облачным сохранением с возможностью делиться прогрессом между Android или iOS.

Когда вы погружаетесь в Loop Hero, суть игры сводится к стратегическому размещению карт, которые определяют врагов, здания и местность, с которыми ваш герой сталкивается в каждой петле. Этот уникальная геймплейная механика позволяет вам формировать свои экспедиции во тьму, подбирая задачи, которые будут одновременно испытывать и укреплять вашего героя. Каждая пройденная петля не только приближает вас к разрушению бесконечной петли Лича, но и позволяет получить лут, чтобы увеличить возможности вашего героя.

Сперва игра вышла в Steam, где получила множество положительных отзывов от игроков.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
ratte88

В нём музыка годная. Геймплей медиативен, прост и цикличен, но когда определённые композиции начинают играть, мозг плавится и играть ещё веселее.

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Вроде уже не работает абуз хп через ресурсы, кто знает?

Спойлер
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Alex Row

Невероятно залипательная игра- ей бы ещё графоний а-ля darkest dungeon - и был бы ваще огонь

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