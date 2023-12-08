Авторы FF7 Rebirth рассказали о новых существах, сообщили подробности о Loveless Play и показали новые скриншоты

Компания Square Enix представила новую информацию о игровом процессе Final Fantasy VII Rebirth, в котором появятся новые персонажи, зоны и многое другое. Кроме того, были опубликованы новые скриншрты из игры.

Ниже представлена подробная информация о Золотом Блюдце:

"Золотое блюдце", называемое позолоченным раем, представляет собой великолепный парк аттракционов эпического масштаба. Он разделен на семь зон, называемых "площадями", каждая из которых отличается своими уникальными аттракционами. Одна из них - Skywheel, возносящая гостей высоко над "Блюдцем", откуда открывается незабываемый вид на парк, ставший популярным местом для свиданий".

Ниже представлена подробная информация о тюрьме Корел:

"Разросшиеся трущобы, которые заполонили основание Золотого блюдца. Словно сверкающий фасад "Блюдца" служит маяком для бродяг и нелюдей со всего мира - они стекаются сюда толпами. Пыльная бочка - более мягкое название тюрьмы Корел - настолько опасна, что те, кто попадает в ее пределы, как говорят, никогда не возвращаются".

В игру были добавлены новые синергетические атаки:

Клауд/Айрис: Firework Blade - Клауд использует магию Айрисдля нанесения дальнобойной атаки.

Тифа/Кат Ши: Moogle Dunk Shot - Тифа размахивает муглом Кат Ши и запускает его во врага.

Также появились призывы Титана, Бахамута Восставшего и Феникса:

Титан - титанический колосс, чьи руки из цельного камня способны разорвать землю - и ваших врагов - на части. Титан обладает мощными ударами ближнего боя и атаками по площади поражения, такими как Boulder Hurl. Покидая поле боя, Титан разворачивает ярость земли, призывая гигантские столбы камня из глубин земли. Эта мощная магическая атака использует силу природы, чтобы разрушить решимость ваших врагов.

Бахамут Восставший - массивный дракон, окутанный сверкающей красной чешуей. Он отрезает все возможные пути к отступлению благодаря своей молниеносной скорости и уничтожает своих врагов как острыми когтями, так и настоящим арсеналом оружия. Бахамут Арайзен умеет атаковать быстро и последовательно, а также уничтожать врагов заряженными магическими атаками с конечностей. Как только его Umbral Bombardment приземляется, он выпускает две магические сферы, которые разлетаются и уничтожают всех окружающих врагов. Когда Бахамут Арисен покидает поле боя, он активирует Gigaflare - чрезвычайно мощную атаку, при которой дракон выпускает лучи магии из своих крыльев и пасти, заживо сжигая всех врагов поблизости.

Феникс - птица, обладающая изысканной красотой и крыльями из яркого пламени. Феникс не только летает по полю боя, атакуя врагов огненными ударами, но и лечит раны бойцов. Помимо того, что Феникс своими огненными крыльями охватывает врагов, он может накладывать на них баффы с исцеляющими эффектами. Он также может оживить потерявших способность союзников и полностью восстановить их HP с помощью заклинания Айрис, что позволит им вернуться на поле боя и продолжить сражение. Когда Феникс покидает поле боя, он выпускает пламя Rebirth Flame, которое восстанавливает HP партии и накладывает заклинание огненной смерти на врагов в радиусе его действия. С крыльев Феникса падает одно перо, окутывая поле боя горящим пламенем, после чего птица поднимается из пепла, чтобы нанести последний удар.

По ходу игры поступки Клауда и его реакция на других персонажей будут влиять на их отношения, и при достаточно сильной связи будут даваться определенные преимущества. В Золотом театре "Золотого блюдца" также будет представлена история Loveless.

"В ней рассказывается о борьбе героя с Королем Драконов, тираническим правителем Гвардии, а также о его любви к принцессе Розе". В зависимости от связей Клауда, персонаж, играющий Розу, и части сценария могут меняться.

Также разработчики игры представили небольшую подборку новых скриншотов Final Fantasy VII Rebirth, которая выйдет 29 февраля 2024 года на PlayStation 5.