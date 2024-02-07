Final Fantasy 7 Rebirth на State of Play: сюжет, задания, карта, активности, графические режимы

Как было объявлено, в ночь со вторника на среду состоялось еще одно State of Play. На этот раз руководители Sony собрались вместе с представителями Square Enix, чтобы представить массу информации о Final Fantasy 7 Rebirth.

Для хорошего начала была упомянута канва истории — после событий ремейка Клауд и команда покидают Мидгард, чтобы догнать Сефирота. Материал, предоставленный в рамках мероприятия, показывает, что мы встретим много старых, известных союзников и противников, которые в очередной раз попытаются сделать нашу жизнь невыносимой, действуя по приказу Шинры. Кроме того, одной из основных целей будет поиск особой материи.

В процессе мы доберемся до оживленных деревень, где займемся дополнительными занятиями, развивающими сюжетные линии главных и второстепенных персонажей — некоторые из них относятся строго к первой части трилогии ремейков Final Fantasy 7.

Также будут мини-игры, такие как катание на гидроцикле, участие в гонках на чокобо, игра в футбол или даже выполнение различных действий в роли животного (например, лягушки). Также можно будет использовать электрические самокаты или птиц, чтобы ускорить исследование и сделать его более приятным.

Сама игровая карта разделена на несколько регионов (в каждом из них есть список активностей, в котором указано, сколько всего мы сделали на данной территории), которые характеризуются своей историей, климатом и, конечно же, задачами. В Final Fantasy 7 Rebirth будет больше открытых территорий, чем в ремейке 2020 года, хотя создатели уверяют, что их игнорирование не скажется негативно на основном сюжете — мы просто не сможем лучше узнать намерения отдельных персонажей.

Кроме того, Final Fantasy 7 Rebirth в полной мере использует потенциал SSD-накопителя — игра загружается очень быстро, как и открытые пространства. В игре будет два графических режима — один из них будет ориентирован на графику 4К и 30 кадров в секунду, а другой — на 60 кадров в секунду с динамическим разрешением.