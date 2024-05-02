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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.9 911 оценок

Геймплейный трейлер Helldivers 2 посвятили новому боевому пропуску

butcher69
Новости

Arrowhead Game Studios анонсировала следующий боевой пропуск для Helldivers 2 - Polar Patriots. Он поступит в продажу 9 мая и предложит комплекты брони для холодного климата, а также новое оружие, эмоции, плащи и многое другое. Смотрите трейлер ниже.

Среди нового оружия - AR-61 Tenderizer, обладающий "потрясающей останавливающей силой", но меньшим объемом магазина; SMG-72 Pummeler, который стреляет медленнее, но контузит врагов; и PLAS-101 Purifier, винтовка, которая наносит тем больше урона, чем дольше вы держите курок.

Три новых комплекта брони - CW-36 Winter Warrior (стелс с пассивной функцией Serve-Assisted), CW-22 Kodiak (пассивная функция Fortified) и CW-4 Arctic Ranger (обладает "удобным поясом" с множеством карманов).

Helldivers 2 доступна для PS5 и PC

5
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Niko71790

опять фармить супер кредиты... не ладно, ради демократии можно

2
lAxe l_Axek

Ни одного комма про схожесть с зв?

Опа уже один.

Опа новая смгшка, по количеству отстрела броненосцев лучше револьво получится... Интересно...

-1