Геймплейный трейлер Helldivers 2 посвятили новому боевому пропуску

Arrowhead Game Studios анонсировала следующий боевой пропуск для Helldivers 2 - Polar Patriots. Он поступит в продажу 9 мая и предложит комплекты брони для холодного климата, а также новое оружие, эмоции, плащи и многое другое. Смотрите трейлер ниже.
Среди нового оружия - AR-61 Tenderizer, обладающий "потрясающей останавливающей силой", но меньшим объемом магазина; SMG-72 Pummeler, который стреляет медленнее, но контузит врагов; и PLAS-101 Purifier, винтовка, которая наносит тем больше урона, чем дольше вы держите курок.
Три новых комплекта брони - CW-36 Winter Warrior (стелс с пассивной функцией Serve-Assisted), CW-22 Kodiak (пассивная функция Fortified) и CW-4 Arctic Ranger (обладает "удобным поясом" с множеством карманов).
Helldivers 2 доступна для PS5 и PC
опять фармить супер кредиты... не ладно, ради демократии можно
Ни одного комма про схожесть с зв?
Опа уже один.
Опа новая смгшка, по количеству отстрела броненосцев лучше револьво получится... Интересно...