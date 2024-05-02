Ремейк Gothic, Titan Quest 2 и "несколько сюрпризов": объявлена дата презентации THQ Nordic Digital Showcase 2024

Издательство THQ Nordic, входящее в скандальный холдинг Embracer Group, анонсировал дату проведения собственной игровой презентации. THQ Nordic Digital Showcase, проводящееся не первый год, состоится 2 августа в 22:00 по Москве. Презентация пройдет целиком онлайн.
На шоу будут представлены мировые премьеры, новости о ранее анонсированных играх, таких как Gothic Remake и Titan Quest 2, и "даже несколько сюрпризов". Точного списка проектов, принимающих участие в шоу, пока нет.
Что-то тянут с готикой, надеюсь в этом году выпустят
Надуюсь покажут новый Darksiders 4.
👀
Ремейк DH 3 ? эх ..
Ремейк Готики и Титан квест II это просто проекты мечты, остается лишь надеяться, что доведут до ума и не накосячат слишком сильно
Вот это действительно ожидаемое мероприятие на котором могут показать интересное
Red Faction Guerilla 2
ох, как надеюсь на ремейк/ремастер Sacred