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Titan Quest 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, Вид сверху
8.6 194 оценки

Ремейк Gothic, Titan Quest 2 и "несколько сюрпризов": объявлена дата презентации THQ Nordic Digital Showcase 2024

butcher69
Новости

Издательство THQ Nordic, входящее в скандальный холдинг Embracer Group, анонсировал дату проведения собственной игровой презентации. THQ Nordic Digital Showcase, проводящееся не первый год, состоится 2 августа в 22:00 по Москве. Презентация пройдет целиком онлайн.

На шоу будут представлены мировые премьеры, новости о ранее анонсированных играх, таких как Gothic Remake и Titan Quest 2, и "даже несколько сюрпризов". Точного списка проектов, принимающих участие в шоу, пока нет.

18
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
211186

Что-то тянут с готикой, надеюсь в этом году выпустят

3
BaalVII

Надуюсь покажут новый Darksiders 4.

2
Nifize

👀

1
Dixon_V

Ремейк DH 3 ? эх ..

1
NorutaUz

Ремейк Готики и Титан квест II это просто проекты мечты, остается лишь надеяться, что доведут до ума и не накосячат слишком сильно

1
Artery Kaulitz

Вот это действительно ожидаемое мероприятие на котором могут показать интересное

1
Gradient_Zero

Red Faction Guerilla 2

0
sky demon

ох, как надеюсь на ремейк/ремастер Sacred

0