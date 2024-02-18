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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 153 оценки

Final Fantasy 7 Rebirth получает яркие и полные экшена телеролики в преддверии релиза

Gruz_
Новости

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth уже не за горами, а это значит, что Square Enix начала активно рекламировать игру на японском телевидении. Как это часто бывает, для японского рынка игра получила два разных рекламных ролика.

Первый посвящен сюжету, в нем показаны персонажи и их взаимодействие. Второй ролик посвящен битвам и игровому миру, и в нем очень много экшена, в том числе демонстрируются комбинированные приемы между различными игровыми персонажами, призывы и многое другое.

До выхода Final Fantasy 7 Rebirth осталось менее двух недель: релиз на PS5 состоится 29 февраля 2024 года.

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