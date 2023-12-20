Множество потрясающих скриншотов и геймплейных подробностей Final Fantasy 7 Rebirth, где игроков ждет 100 часов контента

После событий ремейка Final Fantasy 7 главные герои Клауд, Тифа, Айрис и другие персонажи вырвались из мрачного Мидгара и отправились в удивительное приключение по огромному миру Final Fantasy 7 Rebirth. Изменённая структура игрового мира станет не единственным нововведением этой части, ведь игроков ждет около 100 часов разнообразного контента. Журнал Game Informer раскрыл множество интересных геймплейных особенностей будущей игры и поделился свежими скриншотами.

В рамках закрытой демонстрации Final Fantasy 7 Rebirth журналистам показали масштабы открытого мира. Им удалось увидеть новые большие города, которых не было в оригинальной игре, и узнать больше информации о побочных активностях.

В Rebirth мы добавили такие города, как 'Воронье гнездо' - совершенно новые города, которых не было в оригинале, чтобы углубиться и создать целое мировоззрение Rebirth.

— рассказал руководитель разработки Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагучи.

Побочные квесты будут играть важную роль в Final Fantasy 7 Rebirth, но, естественно, игроки могут самостоятельно решать, браться за них или нет. Разработчики постарались сделать их уникальными и разнообразными, поэтому исследование должно быть одним из самых интересных элементов игрового процесса.

Для Final Fantasy 7 Rebirth было создано около 100 часов игрового контента. Примерно 80% из этого количества времени отведено на прохождение побочного контента и исследование мира. Если сконцентрироваться только на основной истории, то игру можно будет пройти за 40 часов.

Другие интересные подробности из превью Final Fantasy 7 Rebirth:

В побочных заданиях помимо Клауда участвуют второстепенные герои, их выполнение углубляет отношения между персонажами.

У Каит Ситха есть уникальная система боя, где он вызывает Мугла.

Игроки могут свободно взбираться на короткие скалы и уступы в открытом мире.

Есть возможность использовать специальных чокобо, чтобы взбираться на высокие стены или скользить по ним.

Карточная мини-игра "Кровь королевы": соревнуйтесь с различными NPC по всему региону.

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth запланирован на 29 февраля 2024 года на PS5.