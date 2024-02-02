По слухам, демоверсия Final Fantasy 7 Rebirth будет запущена в ближайшее время

До выхода Final Fantasy 7 Rebirth осталось меньше месяца, ажиотаж вокруг ролевой игры достигает апогея, и Square Enix и Sony собираются еще больше поднять этот уровень с помощью предстоящей презентации State of Play, полностью посвященной игре. Как утверждается, в рамках этой презентации будет анонсирована и демоверсия.

По словам пользователя PlaystationSize, отслеживающего базу данных PlayStation Store, Square Enix анонсирует демоверсию Final Fantasy 7 Rebirth на предстоящей презентации. Игроки, которые сыграют в демоверсию, якобы получат внутриигровой бонус в полной версии игры в виде набора Kupo Charm Survival Set.

На протяжении многих лет Square Enix имеет привычку выпускать предрелизные демоверсии большинства своих игр - Final Fantasy 7 Remake и Final Fantasy 16 также получили демоверсии — поэтому ничуть не удивительно, что Final Fantasy 7 Rebirth, похоже, тоже пойдет таким путем. Когда именно выйдет демоверсия, пока неизвестно.