По слухам, демоверсия Final Fantasy 7 Rebirth будет запущена в ближайшее время

До выхода Final Fantasy 7 Rebirth осталось меньше месяца, ажиотаж вокруг ролевой игры достигает апогея, и Square Enix и Sony собираются еще больше поднять этот уровень с помощью предстоящей презентации State of Play, полностью посвященной игре. Как утверждается, в рамках этой презентации будет анонсирована и демоверсия.
По словам пользователя PlaystationSize, отслеживающего базу данных PlayStation Store, Square Enix анонсирует демоверсию Final Fantasy 7 Rebirth на предстоящей презентации. Игроки, которые сыграют в демоверсию, якобы получат внутриигровой бонус в полной версии игры в виде набора Kupo Charm Survival Set.
На протяжении многих лет Square Enix имеет привычку выпускать предрелизные демоверсии большинства своих игр - Final Fantasy 7 Remake и Final Fantasy 16 также получили демоверсии — поэтому ничуть не удивительно, что Final Fantasy 7 Rebirth, похоже, тоже пойдет таким путем. Когда именно выйдет демоверсия, пока неизвестно.
если разработчики не уважают игроков из РФ (в игре не будет сабов), то зачем нам уважать разработчиков? я бы даже новости про эту игру не публиковал
вот будет рофл если как с пятнадцатой можно будет получить доступ к остальной игре через нее
Остаются ещё Stellar Blade и DD2 в этом году, дальше пойдут ремастеры и DLC.