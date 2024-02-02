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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 113 оценок

По слухам, демоверсия Final Fantasy 7 Rebirth будет запущена в ближайшее время

butcher69
Новости

До выхода Final Fantasy 7 Rebirth осталось меньше месяца, ажиотаж вокруг ролевой игры достигает апогея, и Square Enix и Sony собираются еще больше поднять этот уровень с помощью предстоящей презентации State of Play, полностью посвященной игре. Как утверждается, в рамках этой презентации будет анонсирована и демоверсия.

По словам пользователя PlaystationSize, отслеживающего базу данных PlayStation Store, Square Enix анонсирует демоверсию Final Fantasy 7 Rebirth на предстоящей презентации. Игроки, которые сыграют в демоверсию, якобы получат внутриигровой бонус в полной версии игры в виде набора Kupo Charm Survival Set.

На протяжении многих лет Square Enix имеет привычку выпускать предрелизные демоверсии большинства своих игр - Final Fantasy 7 Remake и Final Fantasy 16 также получили демоверсии — поэтому ничуть не удивительно, что Final Fantasy 7 Rebirth, похоже, тоже пойдет таким путем. Когда именно выйдет демоверсия, пока неизвестно.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Сyberpunk

если разработчики не уважают игроков из РФ (в игре не будет сабов), то зачем нам уважать разработчиков? я бы даже новости про эту игру не публиковал

5
otmorozzzov

вот будет рофл если как с пятнадцатой можно будет получить доступ к остальной игре через нее

1
Kenn1y

Остаются ещё Stellar Blade и DD2 в этом году, дальше пойдут ремастеры и DLC.

0