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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 276 оценок

Watchman Voice представили голос Клауда в Final Fantasy VII: Advent Children

Алекс470
Новости

Творческое объединение Watchman Voice выложили демо запись с голос Клауда, которого озвучил профессиональный актёр дубляжа Станислав Шапкин (Волк из Кота в Сапогах 2, Роберт Оппенгеймер из одноимённого фильма, Райнер Браун из Атаки Титанов). Также можно услышать, что помимо Клауда Станислав озвучил ещё и Винсента. В самой демке показаны и другие персонажи: Руд, Кададж, Зак и Сефирот

Кроме того Watchman Voice объявили о том, что сборы были успешно завершены и поделились примерной датой выхода

Дубляж постараемся сделать за апрель, осталось записать нескольких важных персонажей и массовку.
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