Watchman Voice представили голос Клауда в Final Fantasy VII: Advent Children

Творческое объединение Watchman Voice выложили демо запись с голос Клауда, которого озвучил профессиональный актёр дубляжа Станислав Шапкин (Волк из Кота в Сапогах 2, Роберт Оппенгеймер из одноимённого фильма, Райнер Браун из Атаки Титанов). Также можно услышать, что помимо Клауда Станислав озвучил ещё и Винсента. В самой демке показаны и другие персонажи: Руд, Кададж, Зак и Сефирот
Кроме того Watchman Voice объявили о том, что сборы были успешно завершены и поделились примерной датой выхода
Дубляж постараемся сделать за апрель, осталось записать нескольких важных персонажей и массовку.