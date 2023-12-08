Завораживающий трейлер Final Fantasy 7 Rebirth показывает трогательные сцены из будущей экшен-RPG

Сегодняшнюю церемонию The Game Awards 2023 посетила компания Square Enix, которая привезла с собой целый оркестр. В рамках шоу нам решили представить первый взгляд на обновленную культовую сцену из оригинальной Final Fantasy 7, с сопровождением специального музыкального живого исполнения. Ролик также дает возможность оценить некоторые интригующие кадры из грядущей экшен-RPG.

В трейлере можно увидеть множество знакомых персонажей: Винсента, Сефирота, Аэрис, Юффи, а также саму Лорен Оллред, которая исполнила вокальную часть для ролика. Фанатам не придется долго ждать, чтобы услышать новую тему вживую и увидеть показанные сцены своими глазами: до выхода FF7 Rebirth осталось чуть больше двух месяцев.

Выход Final Fantasy 7 Rebirth запланирован на PS5 на 29 февраля 2024 года.