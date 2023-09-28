Симулятор пожаротушения Firefighting Simulator - The Squad добрался до Nintendo Switch ©

Firefighting Simulator — The Squad от издателя astragon Entertainment и разработчика Chronos Unterhaltungs стала доступна для Nintendo Switch. Трейлер нового релиза показывает борьбу с огнем, которую игроки теперь могут вести в одиночку или в многопользовательском режиме.

В более чем 40 разнообразных миссиях игрокам предстоит вместе сражаться с огнем в кооперативном многопользовательском режиме или в одиночном режиме. Будучи сотрудниками пожарной охраны США, виртуальные пожарные должны иметь обзор местности, правильно оценивать опасную ситуацию и координировать свою собственную оперативную группу. Игра уже доступна для ПК и консолей, где пользуется положительными отзывами геймеров, создателей контента и прессы.

В захватывающих миссиях члены команды приступят к действиям, используя подлинное пожарное оборудование и набор из 5 официально лицензированных пожарных машин Rosenbauer America, таких как TP3 Pumper и шарнирно-сочлененная платформа T-Rex, чтобы тушить пожары и спасать людей от опасностей. пламя. В то время как одиночные игроки берут под контроль своих коллег, управляемых ИИ, с помощью интуитивно понятного командного интерфейса, давая им инструкции о том, как действовать, в кооперативном многопользовательском режиме до четырех игроков могут действовать вместе как отряд, чтобы доказать свою командность. дух и навыки в области пожаротушения. Благодаря продвинутому моделированию пожара, включая воду, дым, тепло, обратную тягу, пламя, возгорание жира, а также ряд других причин пожара, таких как электроника, химические вещества и взрывы, пожарный отряд будет сталкиваться с пожарными ситуациями и опасными сценариями, которые сложно посчитать. Помимо этого, игроки могут рассчитывать на сложную физическую систему для представления разрушений в условиях динамически распространяющегося пожара.