Смотрим новый геймплейный трейлер приключенческого платформера Flashback 2 ©

Французская компания Microids решила принять участие в праздновании Gamescom, представив новый трейлер к предстоящей игре Flashback 2.

Трейлер демонстрирует антиутопическое научно-фантастическое окружение, которое будет присутствовать в игре, и немного рассказывает о сюжете, который вращается вокруг главного героя Конрада Б. Харта, который сталкивается лицом к лицу с Морфами, желающими поработить все живое в Солнечной системе.

Как стало известно несколькими неделями ранее, дата выхода Flashback 2 назначена на 16 ноября 2023 года для ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.