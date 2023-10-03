"Экологический триллер" The Forest Cathedral заглянет на PS5 на Хэллоуин ©

Издатель Whitethorn Games и разработчик Брайан Уилсон выпустят игру в необычном жанре «экологический триллер» The Forest Cathedral в версии для PlayStation 5 31 октября, сообщили партнеры.

Сюжет игры вдохновлен книгой исследователя Рэйчел Карсон под названием «Лесной собор» и, по сути, является ее переосмыслением. Игроки возьмут на себя роль Рэйчел, которая заняла должность биолога-исследователя на загадочном острове. Выполняя свои еженедельные задания, она быстро понимает, что все не так, как кажется. Игрокам предстоит постепенно раскрывать ужасающие последствия применения пестицидов, используя передовые экологические технологии и решая головоломки, объединяющие 3D-исследование и 2D-платформинг.

The Forest Catherdal дебютировала на Xbox Series и PC (через Steam) 14 марта этого года.