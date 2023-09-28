Мрачный ретро-шутер Forgive Me Father стал доступен на консолях ©

Сегодня издательства Fulqrum Publishing и Byte Barrel выпустили признанный критиками ретро-шутер от первого лица в стиле Лавкрафта Forgive Me Father на PlayStation 4 (также доступен с обратной совместимостью на PlayStation 5), Xbox One (также доступен с обратной совместимостью) на Xbox Series X|S) и Nintendo Switch.

Forgive Me Father, выполненный в стиле ретро-шутера от первого лица и в стиле комиксов ужасов, ставит игроков на место священника или журналиста, сражающихся с сводящими с ума чудовищами, владея мощным арсеналом оружия. Игрокам предстоит выбирать, как разгадывать тайны мира и в какие способности инвестировать, чтобы они могли сражаться с безумием, которое подкрадывается с каждым ужасающим столкновением.

Forgive Me Father, первоначально выпущенная на ПК в 2022 году и получившая признание критиков, представляет собой динамичный и насыщенный действиями хоррор-шутер. Как единственный, кто остался в здравом уме, вы отправляетесь в путешествие в поисках ответов и облегчения в этой игре FPS, созданной в характерном стиле ретро-ужастов комиксов и создающем ощущение, будто она вышла прямо из книг Лавкрафта.

Помните о своем уровне безумия, который динамически меняется во время игры и дает вам дополнительную силу. Выбирайте активные навыки в зависимости от вашего стиля игры и используйте их для борьбы с вечным злом. Исследуйте этот мир, вдохновленный Лавкрафтом, полный скрытых и труднодоступных мест, и раскройте всю историю, чтобы разгадать тайну этого сумасшедшего места.