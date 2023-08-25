Что нового в четвёртом сезоне "Опасный номер" четвёртой главы "Королевской битвы" Fortnite

Разработчики Fortnite:

В четвёртом сезоне четвёртой главы Fortnite на острове «Королевской битвы» поселился вампир Кадо Торн и, присвоив богатства и сокровища острова, купил себе дорогую недвижимость: Королевский курорт, Роскошный риф и поместье «Полумесяц». Похитьте имущество из владений Торна и верните то, что по праву принадлежит всем на острове. А главное, сорвите его коварный план. На кону судьба всего острова. Конечно, ограбление — это опасный номер, но… Вы в деле?

РАЗВЕДАЙТЕ ОБСТАНОВКУ

За шикарными фасадами Королевского курорта, Роскошного рифа и поместья «Полумесяц» кроются надёжно защищённые базы с камерами, лазерными лучами и охранниками. Торн спрятал там много ценностей, а заодно захватил Раскидистые руины, фабрику Бодрящего нектара и башню в Мега-сити. Перед тем, как проникнуть в какое-нибудь из владений Торна, не забудьте основательно подготовиться.

ПРИГОТОВЬТЕСЬ К БОЮ

Помимо оружия, которое уже есть в игре или вернулось из хранилища, вы сможете взять с собой на вылазку кое-какие новинки.

РЕАКТИВНЫЙ ТАРАН

Вы можете проникнуть на базу без лишнего шума… или прилететь на полной скорости, включив реактивный таран. Если вы хотите поскорее покинуть базу, а рядом нет машины, используйте реактивный таран.

ПОМПОВЫЙ ДРОБОВИК «ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ», ЗАЛПОВЫЙ ПП С ОПТИЧЕСКИМ ПРИЦЕЛОМ И АВТОМАТ СО СПАРЕННЫМ МАГАЗИНОМ

Проникнув на базу, берите в руки помповый дробовик «Возмутитель спокойствия», залповый ПП с оптическим прицелом или автомат со спаренным магазином. Автомат со спаренным магазином использует переворачиваемый магазин, ускоряющий каждую вторую перезарядку.

ТУРЕЛЬ «ДИПЛОМАТ»

Мечтаете о более «самостоятельном» оружии? Возьмите с собой турель «Дипломат»: она выглядит как кейс, пока вы держите её в руке, и превращается в пушку после броска. Турель «Дипломат» автоматически наводится на ближайших врагов и открывает огонь. Вам нужно лишь установить в подходящем месте!

Вы проникли на базу без подготовки? Ищите ценные сумки — спортивные сумки, набитые снаряжением для грабителей! Ценные сумки помогут тем, кто пришёл с пустыми руками.

Открыв ценную сумку, вы можете найти мини-подушку безопасности (новинка!), управляемую взрывчатку (вернулась из хранилища!), реактивный таран, боеприпасы, лечебные предметы и не только.

ХВАТАЙТЕ ДОБЫЧУ

В глубине территорий, присвоенных Торном, можно найти мифические предметы из разных периодов истории Fortnite:

Ценное оружие у вас? Отлично, оно же и поможет вам расчистить путь к выходу! Но куда бежать? Отправляйтесь к захваченным Раскидистым руинам, на фабрику Бодрящего нектара или башню в Мега-сити. Мифических сокровищ там нет, зато полно другой отличной добычи!

УНОСИТЕ НОГИ

Если вам удалось выбраться из здания Торна в целости и сохранности, бегите без оглядки к ближайшему автомобилю, чтобы побыстрее скрыться. Чем зрелищнее побег, тем лучше, поэтому ищите Nitro Fang от Victory Motors.

Машины Nitro Fang могут выглядеть по-разному, в том числе как автомобиль доставщика пиццы.



Хотите оторваться от врагов? Ручной тормоз Nitro Fang позволяет делать очень резкие повороты.