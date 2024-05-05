Новые подробности о Star Wars Outlaws

В честь Дня Звёздных войн издание Game Informer опубликовало статью о грядущей Star Wars Outlaws.
Действие Outlaws происходит в промежутке между фильмами Империя наносит ответный удар и Возвращение джедая — на тот период пришёлся расцвет организованной преступности. Для студии было важно поддержать визуальный стиль классической трилогии, поэтому девелоперы тщательно изучили фильмы и проанализировали источники вдохновения для франшизы.
Ubisoft Massive решила выстроить игру вокруг уникальной перспективы, которая включает в себя совершенно иной набор персонажей и по-другому представляет вселенную далекой галактики. Проанализировав доступные в Звёздных войнах архетипы, команда разработчиков осознала, что во вселенной уделялось мало времени различным преступным элементам. В галактике Звездных войн негодяя олицетворяет Хан Соло, но хотя Massive и Lucasfilm заранее решили включить эту новую игру в оригинальную трилогию, Massive не хотели просто создавать игру о Хане Соло.
Нам показалось, что одним из менее изученных аспектов в Star Wars, является персонаж негодяй. Это герой-новичок, с которым можно было бы себя ассоциировать. Он делает свои первые самостоятельные шаги в галактике, изучает мир и связывается с людьми и фракциями, из которых и состоит сама галактика. Это было одной из тех вещей, о которых мы знали в самом начале пути: нужно прописать личную историю и создать по-настоящему живую галактику.
В итоге главной героиней Outlaws стала Кэй Весс — воровка из города Канто-Байт, показаный в фильме Звёздные войны: Последние джедаи. Кэй выросла в рабочей зоне, где и начала промышлять карманными кражами, прежде чем стать полноценной воровкой. Художники постарались отразить как можно больше истории героини в её дизайне - У неё сломан нос и полно шрамов, что говорит о непростом пути девушки. Кэй Весс мечтает провернуть ограбление века, чтобы обеспечить себе настоящую свободу и до конца жизни ни в чём не нуждаться, но последняя миссия пошла не по плану и девушка попала в список разыскиваемых преступников. В следствии чего она оказывается на луне Тошара, где дела ведут одновременно несколько преступных кланов.
В арсенале героини крюк-кошка, бинокль, бластер и заколка-отмычка, а так же верный зверёныш-меркаал по кличке Никс, который больше чем просто питомец - всегда готов помочь и в бою и обычных ситуациях, когда не хватает лишней пары рук. Взлом замков в Star Wars Outlaws сделан в виде мини-игры. Позже к героине присоединяется дроид ND-5, вместе с которым они будут проворачивать дела.
Кэй и Никс являются единым протагонистом. Нам хотелось ввести этот уникальный архетип в роли единого героя. Они много работают вместе, и Никс помогает ей, но на самом деле он её хороший друг. Она не одна. У неё есть компаньон. Это добавляет оригинальности.
Значимой составляющей игры станет система репутации - Весс нужно будет выстраивать отношения с несколькими синдикатами. Можно развить отношения с одной группировкой до максимума или балансировать между всеми. Если Кэй сумеет провернуть миссию на территории клана по-тихому, её отношения с ним не испортятся. Если придется вступить в драку с фракцией или же воровка попадет в объектив камеры наблюдения в запретной зоне - доверие фракции к Весс снизится. При хороших отношениях протагонистка сможет свободно посещать убежища преступников, покупать в магазинах на их территориях со скидками и получать помощь в особых ситуациях вроде конфликтов с другими кланами или даже с Империей.
Для перемещения по миру Тошары пригодится спидер, который вызывается нажатием одной кнопки. По мнению журналиста, он получился довольно удобным, быстрым и манёвренным. Во время поездок Кэй может слушать радиопереговоры, которые указывают на потенциальные точки интереса и активности.
В Outlaws игроки встретят нескольких знакомых персонажей вроде Джаббы Хатта и леди Ки’ры из фильма про Хана Соло.
Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Обладатели золотого или ультимативного издания смогут начать играть с 27 августа.
Судя по предыдущей игре франшизы главной подробностью должна быть фраза "и кстати да, оптимизацию мы не завезли, ничего пол годика подождете, вам уже не в первой, потерпите"
да так щас в целом во всех играх, ничего особенного
Так разрабы разные. Тут разрабы юбисофт, а у них с оптимизоном каких-то серьезных проблем не было
Надеюсь что будет по твоему и юбики все сделают как надо.
очередная "сильная и независимая"...
Вангую, что лет через 10 окрестят этот период самым позорным в индустрии развлечений из-за этого дерьма повесточного )
Не пойму, что они этим описанием реально хотят привлечь внимание игроков?) У меня после статьи наоборот отвращения больше появилось ) Играть за мужебабу - ну его нафиг ) Когда же они тупые поймут, что женщины в играх и фильмах, которые выглядят и ведут себя, как женщины, и мужики - выглядящие и ведущие себя, как мужики - привлекут больше внимания, т.е денег )
На бумаге, как обычно, кайфово, даже игру жду, а вот что в итоге будет - непонятно. Юбисофт умеют разочаровать уже внутри игры
Поиграем потом...)
Вам показалось!? Вы в курсе что иногда в игры играют те, кто уже знаком с некоторыми другими проектами по франшизе? То, что вам - игнорирующим всё "что было до", неизвестно о негодяях Далёкой-далёкой галактики, не означает что ваши игроки такие же невежды.
Вот что бывает, когда глупые дети пишут сюжеты о бандитах. Они, наверное, даже не увидят тут противоречия:)
Оригинальнее некуда:)
Вроде и хочется дождаться хорошей игры по ЗВ, но с каждой новостью становится понятно, что занятые ей люди не понимают про что они рассказывают. Ни о вселенной, ни о криминале ничего не знают, но очень хотят высказаться на тему...