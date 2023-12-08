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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.3 758 оценок

Rocket Racing - аркадная гонка от студии Rocket League, выходящая сегодня на ПК и консолях

butcher69
Новости

Разработчик Psyonix представил свою новую игру. Основанная на Fortnite, новая игра представляет собой боевую гонку, использующую многие механики Rocket League. Игра, получившая название Rocket Racing, была анонсирована с помощью трейлера на церемонии The Game Awards 2023, который вы можете посмотреть ниже.

Rocket Racing поступит в продажу сегодня, и будет доступна на всех платформах, где есть Fortnite, так как она была создана с использованием инструментов игры и будет доступна через нее. Трейлер демонстрирует стремительный геймплей игры, а также показывает некоторые навыки из Rocket League, которыми могут воспользоваться игроки, включая прыжки и дрифт.

Судя по трейлеру игры, игрокам также придется избегать препятствий на гоночной трассе, среди которых, судя по всему, будут лама-пината, которая по сути является талисманом Fortnite, и мяч из Rocket League.

Rocket Racing была впервые анонсирована в начале этого месяца, и Epic Games описала ее как сверхзвуковую аркадную гонку. Игра также позволит игрокам использовать одни и те же транспортные средства в Rocket Racing и Rocket League.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
6363

Пока вообще не понятен гемплей.

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JustA_NiceGuy

Что там понимать? Гонки с фишками Rocket League.

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