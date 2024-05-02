Хидэтака Миядзаки поделился новыми деталями грядущего дополнения для Elden Ring

До выхода ожидаемого сюжетного расширения для Elden Ring остается чуть больше одного месяца. После продолжительного затишья разработчики из студии FromSoftware вновь возвращаются в общее информационное пространство, чтобы подогреть интерес к надвигающемуся релизу DLC. В будущем нас ждут несколько трейлеров и материалов с описанием контента, а пока новой информацией решил поделиться лично руководитель проекта Хидэтака Миядзаки.

Геймдизайнер дал небольшое интервью для китайской прессы, в котором намекнул на запуск активной фазы рекламной компании дополнения к Elden Ring. Игроков обещают еще лучше познакомиться с особенностями DLC, чтобы они точно знали о содержимом. При этом многие детали, особенно сюжетные, будут намеренно скрываться, чтобы пользователи самостоятельно открыли их для себя.

Прямо сейчас Миядзаки готов подтвердить, что в дополнении Elden Ring - Shadow of the Erdtree игроки смогут лично встретить Святую Трину, вокруг которой была воздвигнута особая религия. Сюжет расширения обещает ответить на многие вопросы истории мира. По словам разработчика, игроки смогут лучше понять предысторию Elden Ring, при этом финал будет "достаточно неопределенным". Кроме того, для DLC приготовлено несколько концовок, которые будут основаны на решениях игрока.

Выход Shadow of the Erdtree запланирован на 21 июня для ПК и консолей.