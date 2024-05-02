Сюрреалистичная адвенчура Indika получает хорошие отзывы даже от западной прессы

Уже сегодня вечером на ПК в цифровых магазинах Steam, Epic Games и GOG состоится релиз крайне необычной приключенческой игры Indika от российской студии Odd Meter. Её история разворачивается в альтернативной России конца XIX века, где главной героиней выступает монахиня, а при поддержке самого дьявола ей предстоит познать многие секреты. Если судить по отзывам, это первая за долгое время отечественная игра, которая понравилась западным журналистам.

Удивляет уже сам факт, что адвенчуру взяли на обзор многие крупные зарубежные издания, когда они чаще всего пропускают подобные проекты. Как признаются некоторые журналисты, их заинтриговала сюрреалистичность Indika, которая способна завлечь до самого финала.

Игре от студии Odd Meter было присвоено 79 баллов на Metacritic. На агрегаторе OpenCritic игру оценили также положительно и выставили 78 баллов с рекомендацией к ознакомлению. Журналисты хвалят проект за действительно веселый черный юмор, который проявляется в общем сюжете и образах персонажей. Кроме того, похвала удостоилась визуальная часть Indika и головоломки. Из минусов критики перечислили только неудобное управление и некоторые технические огрехи.

Причудливый, противоречивый и мрачно смешной спуск в ад...

— PC Gamer

Indika — странная, но прекрасная игра...

— XboxEra

Оценки Indika:

GameSpot 8/10

TechRaptor 7/10

TryHardGuides 10/10

XboxEra 8/10

PC Gamer 79

VGA247 4/5

WindowsCentral 4.5/5

Game Rant 4.5/5

Уже сегодня вечером Indika будет доступна на ПК, а позднее игру обещают выпустить и на консолях.