В Fortnite стартует событие "Неземная тусовка" с бесплатной косметикой

Epic Games представила новое ограниченное по времени событие для Fortnite под названием Party Up: Celestial Strike, которое начнется 23 мая в 9 утра по восточному времени.

Игроки смогут объединиться с друзьями, чтобы выполнить ряд заданий и бесплатно разблокировать различные эксклюзивные косметические предметы, включая долгожданный наряд Иридии Вейн.

Чтобы получить право на участие в игре, вы должны быть в команде как минимум с одним другом. Одиночные игроки, к сожалению, не смогут претендовать на награды.