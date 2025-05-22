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Fortnite 25.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, Условно-бесплатная, От третьего лица, Кооператив, Королевская битва
6.5 982 оценки

В Fortnite стартует событие "Неземная тусовка" с бесплатной косметикой

Solstice Solstice

Epic Games представила новое ограниченное по времени событие для Fortnite под названием Party Up: Celestial Strike, которое начнется 23 мая в 9 утра по восточному времени.

Игроки смогут объединиться с друзьями, чтобы выполнить ряд заданий и бесплатно разблокировать различные эксклюзивные косметические предметы, включая долгожданный наряд Иридии Вейн.

Чтобы получить право на участие в игре, вы должны быть в команде как минимум с одним другом. Одиночные игроки, к сожалению, не смогут претендовать на награды.

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