Трейлер автомобиля Toyota GR86 из игры Forza Horizon 5

Стильный автомобиль созданный для удовольствия, Toyota GR86 готова отвезти в лучшее путешествие вашей жизни! Данный автомобиль имеет задний привод и двигатель спереди, четырехцилиндровый объёмом 2,4-литра мощностью 228 л.с., не стоит огорчаться этим цифрам, благодаря низкому весу это очень манёвренный автомобиль, который как никакая другая машина легко проходит повороты. Не пропустите удовольствие от Toyota GR86, разблокируйте его, заработав 20 баллов в фестивальном плейлисте этой недели.
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об игре
Forza Horizon 5 09.11.2021
8.6 1 554 оценки
09.11.2021 PC
09.11.2021 Xbox One
09.11.2021 Xbox Series X
Официальный сайт: https://forzamotorsport.net/
Разработчик: Playground Games
Издатель: Xbox Game Studios
8.6/10 Пользователи (1 554)
8/10 Playground
88/100 Steam
92/100 Metacritic
Пятая часть гоночной серии Forza Horizon. На этот раз игрокам предлагается прокатиться по невероятно красивому и самобытному миру Мексики.
Садитесь за руль автомобиля и отправляйтесь исследовать огромный мир, где вас ждут такие места, как пустыни, густые джунгли, исторические города, руины, пляжи, ущелья, покрытый снегом вулкан и т.д.
Вам доступна масштабная кампания, где вы можете познакомиться с новыми персонажами и пройти их сюжетные линии. Также можно поучаствовать в состязаниях Horizon Arcade вместе с другими игроками. Ну а для любителей творить и самовыражаться есть новый мощный редактор EventLab, благодаря которому игроки могут создавать собственные гонки, испытания, трюки и даже полноценные игровые режимы.
Минимальные требования
Операционная система: Windows 10 версии 15063.0 и выше
Процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200
Видеокарта: GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 110 ГБ
DirectX: 12.0
Процессор: Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen 3 1200
Видеокарта: GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 470
Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 110 ГБ
DirectX: 12.0
Рекомендуемые требования
Операционная система: Windows 10 версии 15063.0 и выше
Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1500X
Видеокарта: GeForce GTX 1070 или Radeon RX 590
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 110 ГБ
DirectX: 12.0
Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1500X
Видеокарта: GeForce GTX 1070 или Radeon RX 590
Оперативная память: 16 ГБ
Место на диске: 110 ГБ
DirectX: 12.0
Комментарии: 0
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