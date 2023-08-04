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Forza Horizon 5 09.11.2021
8.6 1 554 оценки

Трейлер автомобиля Toyota GR86 из игры Forza Horizon 5

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Pavel Rally
Новости

Стильный автомобиль созданный для удовольствия, Toyota GR86 готова отвезти в лучшее путешествие вашей жизни! Данный автомобиль имеет задний привод и двигатель спереди, четырехцилиндровый объёмом 2,4-литра мощностью 228 л.с., не стоит огорчаться этим цифрам, благодаря низкому весу это очень манёвренный автомобиль, который как никакая другая машина легко проходит повороты. Не пропустите удовольствие от Toyota GR86, разблокируйте его, заработав 20 баллов в фестивальном плейлисте этой недели.

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